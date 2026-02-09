17:50
10-февралга карата аба ырайы

Эртең, 10-февралга караган түнү Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Ал эми күндүз Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу аймактырында жаан, кар жаайт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн −0...+5 күндүз +10...+15

Таласта түнкүсүн −3...+2 күндүз +8...+13

Баткен облусунда түнкүсүн 1...+3 күндүз +9...+11

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 2...+4 күндүз +1...+15

Ысык-Көлдө түнкүсүн −0...-5 күндүз +4...+9

Нарында түнкүсүн −12...-14 күндүз −1...-3

Бишкек шаарында түнкүсүн 1...3°, күндүз 13...15° болот.
