10-февралга карата аба ырайы

Эртең, 10-февралга караган түнү Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Ал эми күндүз Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу аймактырында жаан, кар жаайт.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн −0...+5 күндүз +10...+15
Таласта түнкүсүн −3...+2 күндүз +8...+13
Баткен облусунда түнкүсүн 1...+3 күндүз +9...+11
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 2...+4 күндүз +1...+15
Ысык-Көлдө түнкүсүн −0...-5 күндүз +4...+9
Нарында түнкүсүн −12...-14 күндүз −1...-3
Бишкек шаарында түнкүсүн 1...3°, күндүз 13...15° болот.