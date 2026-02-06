17:49
7-февралга карата аба ырайы

Эртең, 7-февралда түнкүсүн айрым райондорунда кар жаашы мүмкүн. Күндүз Чүй, Талас, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош облусунун айрым райондорунда жаан жана кар жаашы ыктымал.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн −4...1 күндүз 0...5

Таласта түнкүсүн −1...-6 күндүз −1...4

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0...2 күндүз 1...3

Ысык-Көлдө түнкүсүн −4...-6 күндүз 4...6

Нарында түнкүсүн −17...-19 күндүз −6...-8

Бишкек шаарында түнкүсүн −1...-3°, күндүз +2...+4° болот.
