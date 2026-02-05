Дем алыш күндөрү Бишкекте жаан-чачын күтүлүүдө. 5-8-февралга карата аба ырайы

Аптанын экинчи жарымында Бишкекте жаан-чачын күтүлүүдө. Бул синоптиктердин алдын ала божомолу.
5-февралда жарым-жартылай булуттуу болот. Түнкүсүн температура −1°C чейин төмөндөйт. Күндүзгү температура 15°C чейин жетет деп күтүлүүдө.
6-февралда түнкүсүн жаан-чачын болбойт жана эң төмөнкү температура 0°C чамасында болот. Күндүз жамгыр жаашы мүмкүн, 9°C чейин жетет.
7-февралда түнкүсүн кар жаап, температура −2°C чейин төмөндөйт. Күндүз жаан карга айланат деп күтүлүүдө, температура 3°C чейин жетет.
8-февралда түнкүсүн булуттуу болуп, эң төмөнкү температура −5°C чейин жетет. Күндүзгү температура жарым-жартылай булуттуу бойдон калат, температура 9°C чейин жетет деп күтүлүүдө.