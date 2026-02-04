18:50
5-февралга карата аба ырайы

Кыргызгидромет кызматы билдиргендей, эртең, 5-февралда өлкө аймактарында күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет.

Абанын температурасы төмөндөгүдөй болот:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн −3... +2, күндүз +11... +16;

Талас жергесинде түнкүсүн −3... +2, күндүз +9... +14;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −2... +3, күндүз +11... +16;

Нарын аймагында түнкүсүн −15... −20, күндүз −1.. −6;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн −1... −6, күндүз +2... +7;

Бишкек шаарында түнкүсүн 0... +2, күндүз +14... +16 градус.
