4-февралга карата аба ырайы

Эртең, 4-февралда Баткен облусунда жана Ош шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Өлкөнүн башка аймактарында кар жаашы мүмкүн.

Синоптиктер билдиргендей, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн −2... −3, күндүз +9... +14;

Талас жергесинде түнкүсүн −3... −2, күндүз+8... +13;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −1... +4, күндүз +10... +15;

Нарын аймагында түнкүсүн −13... −18, күндүз −1... −6;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн −1... −6, күндүз +3... +8;

Бишкек шаарында түнкүсүн 0... +2, күндүз +11... +13 градус болот.
