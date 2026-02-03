4-февралга карата аба ырайы

Эртең, 4-февралда Баткен облусунда жана Ош шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Өлкөнүн башка аймактарында кар жаашы мүмкүн.
Синоптиктер билдиргендей, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн −2... −3, күндүз +9... +14;
Талас жергесинде түнкүсүн −3... −2, күндүз+8... +13;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −1... +4, күндүз +10... +15;
Нарын аймагында түнкүсүн −13... −18, күндүз −1... −6;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн −1... −6, күндүз +3... +8;
Бишкек шаарында түнкүсүн 0... +2, күндүз +11... +13 градус болот.