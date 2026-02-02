18:19
Кыргызча

3-февралга карата аба ырайы

Эртең, 3-февралда Талас, Жалал-Абад, Баткен облустарында жаан, кар жаайт, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Күндүз айрым жерлерде жаан, кар, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн −3...+2 күндүз +6...+11

Таласта түнкүсүн 0...+5 күндүз +6...+11

Баткенде түнкүсүн −2...+3 күндүз +7...+12

Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −2...+3 күндүз +7...+12

Ысык-Көлдө түнкүсүн −2...-7 күндүз +3...+8

Нарында түнкүсүн −17...-22 күндүз −2...-7

Бишкекте түнкүсүн −1...+1°, күндүз 9...11° болот
