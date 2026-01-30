18:19
31-январга карата аба ырайы

Синоптиктердин маалыматына ылайык, эртең, 31-январда Чүй, Ош, Жалал-Абад облусунун көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн −2... −7, күндүз +2... +7;

Талас жергесинде түнкүсүн −3... −8, күндүз +1... +6;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −1... −6, күндүз +4... +9;

Нарын аймагында түнкүсүн −14... −19, күндүз −4... −9;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн −3... −8, күндүз +1... +6;

Бишкек шаарында түнкүсүн −4... −6, күндүз +4... +6 градус болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/360009/
31-январга карата аба ырайы
Былтыр Кыргызстанда 11 миңден ашык жол белги чыгарылды
Жаңы мал базарда адал мал союу эрежелерин түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү
Президенти УКМКнын заманбап аскердик-медициналык комплексин ачты
Бишкекте унаа уурдоого шектүү кармалды