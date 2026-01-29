09:25
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Кыргызча

Бишкекте кар жаашы күтүлбөйт. 29-январдан 1-февралга чейинки аба ырайы

Аптанын экинчи жарымында Бишкекте кар жаашы күтүлбөйт. Бул синоптиктердин алдын ала божомолу.

29-январда түнкүсүн кар жаашы мүмкүн, температура −3 градустан төмөн бойдон калат деп күтүлүүдө. Күндүзгү температура кургак болуп, +2 градуска жетет.

30-январда асман жарым-жартылай булуттуу болот. Түнкүсүн температура −5 градуска чейин төмөндөйт. Күндүзгү эң жогорку температура +1 градуска чейин жетет деп күтүлүүдө.

31-январда кар жаашы да күтүлбөйт. Түнкүсүн температура −7 градуска чейин төмөндөйт, күндүзгү эң жогорку температура +8 градуска жетет.

1-февралда аба ырайы өзгөрбөйт, түнкүсүн эң төмөнкү температура −4 градуска, ал эми күндүзгү эң жогорку температура +9 градуска жетет.
https://24.kg/kyrgyzcha/359683/
Кароо: 58
