Бишкекте кар жаашы күтүлбөйт. 29-январдан 1-февралга чейинки аба ырайы

Аптанын экинчи жарымында Бишкекте кар жаашы күтүлбөйт. Бул синоптиктердин алдын ала божомолу.
29-январда түнкүсүн кар жаашы мүмкүн, температура −3 градустан төмөн бойдон калат деп күтүлүүдө. Күндүзгү температура кургак болуп, +2 градуска жетет.
30-январда асман жарым-жартылай булуттуу болот. Түнкүсүн температура −5 градуска чейин төмөндөйт. Күндүзгү эң жогорку температура +1 градуска чейин жетет деп күтүлүүдө.
31-январда кар жаашы да күтүлбөйт. Түнкүсүн температура −7 градуска чейин төмөндөйт, күндүзгү эң жогорку температура +8 градуска жетет.
1-февралда аба ырайы өзгөрбөйт, түнкүсүн эң төмөнкү температура −4 градуска, ал эми күндүзгү эң жогорку температура +9 градуска жетет.