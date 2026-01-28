29-январга карата аба ырайы

Эртең, 29-январда Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймагында, Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде кар жаашы күтүлөт. Күндүз айрым жерлерде кар жаашы мүмкүн.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн −1...-6 күндүз 0...5
Таласта түнкүсүн −2...-7 күндүз −3...+2
Баткен облусунда түнкүсүн 0...-5 күндүз −1...+4
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0...-5 күндүз −1...+4
Ысык-Көлдө түнкүсүн −3...-8 күндүз −1...+4
Нарында түнкүсүн −16...-21 күндүз −4...-9
Бишкек шаарында түнкүсүн −1...-3°, күндүз 2...4° болот.