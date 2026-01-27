18:15
28-январга карата аба ырайы

Эртең, 28-январда Жалал-Абад облусунун көпчүлүк аймагында, Чүй, Талас, Ош, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы күтүлөт. Күндүз Талас, Баткен облустарынын көпчүлүк аймагында, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы күтүлөт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн 0...-5 күндүз 3...8

Таласта түнкүсүн −2...-7 күндүз 1...6

Баткен облусунда түнкүсүн −3...+2 күндүз 2...7

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −3...+2 күндүз 2...7

Ысык-Көлдө түнкүсүн −1...-6 күндүз 0...5

Нарында түнкүсүн −15...-20 күндүз −3...-8

Бишкек шаарында түнкүсүн 0...-2°, күндүз 6...8° болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359482/
