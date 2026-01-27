08:51
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Кыргызча

VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: Даярдыктардын алгачкы планы бекитилди

Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиевдин төрагалыгы астында сентябрь айында өтө турган Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү боюнча жумушчу топтун жыйыны өттү. Бул тууралуу министрликтен билдиришти.

Жыйынга министрдин орун басарлары, Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин директору Калыбек Молдажиев, Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын Эл аралык катчылыгынын жетекчиси Нурсултан Аденов, башкы режиссёр Алтынбек Максутов, ошондой эле тиешелүү мамлекеттик органдардын жана мекемелердин жетекчилери катышты.

Жыйындын жүрүшүндө иш-чараны өткөрүүнүн негизги локациялары, уюштуруу маселелери, оюндардын жүрүшү жана даярдык иштеринин учурдагы абалы боюнча маалыматтар угулду.

Ошондой эле Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жогорку деңгээлде уюштурулушун камсыз кылуу максатында тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилди.

Маданият министрлигинин басма сөз кызматы
Фото Маданият министрлигинин басма сөз кызматы. VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары
Эске салсак, VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2026-жылдын 31-августунан 6-сентябрына чейин Кыргызстанда өтөт. Ачылыш аземи Бишкекте, ал эми негизги мелдештер жана жабылуу аземи Ысык-Көлдө уюштурулат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359351/
Кароо: 54
Басууга
Теги
VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: Спорттук программасы, ачылышы, бюджети айтылды
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары желеги Африканын бийик тоосу Килиманжародо көтөрүлдү
VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: спортчулардын парад кийимдерине сынак жарыяланды
Айсулуу Тыныбекова VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын элчиси болду
Кыргызстанда VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары качан өтөрү белгилүү болду
Венгрия VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышат
Түркиядагы көчмөндөр оюндарына көк бөрү жана алыш күрөшү расмий кирди
Эң көп окулган жаңылыктар
Эртең &laquo;Туткун&raquo; көркөм тасмасынын бет ачары өтөт Эртең «Туткун» көркөм тасмасынын бет ачары өтөт
Камчыбек Ташиев үч&nbsp;эм&nbsp;төрөлгөн үй-бүлөгө эки бөлмөлүү батир берди Камчыбек Ташиев үч эм төрөлгөн үй-бүлөгө эки бөлмөлүү батир берди
ЕККУнун Башкы катчысы Кыргызстанга келет: ТИМдеги жолугушуунун чоо-жайы ЕККУнун Башкы катчысы Кыргызстанга келет: ТИМдеги жолугушуунун чоо-жайы
Энергетиктерге 145,8 миллион сомдук жаңы атайын техникалар тапшырылды Энергетиктерге 145,8 миллион сомдук жаңы атайын техникалар тапшырылды
27-январь, шейшемби
08:30
VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: Даярдыктардын алгачкы планы бекитилди VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: Даярдыктардын алгачкы пл...
08:00
Кыргызстанда «Заманбап мугалим» программасына кабыл алуу башталды
07:45
EFC Global −2026: Кыргызстандык мушкерлер Эл аралык турнирде күч сынашат
26-январь, дүйшөмбү
17:32
27-январга карата аба ырайы
16:41
Ала-Букада бир үй-бүлө иске ууланып, төрт адам көз жумду
16:25
Кыргызстанда бир жуманын ичинде КРВИ жана сасык тумоонун 14 600 учуру катталды
15:05
Ош облусунда пара талап кылууга шектелген эки тергөөчү кармалды
14:43
Калктын өкмөткө болгон ишеним индекси жогорулады