18:19
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Кыргызча

VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: спортчулардын парад кийимдерине сынак жарыяланды

Кыргыстан Республикасынын Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин алдындагы Улуттук спорт түрлөрү боюнча дирекция VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышуучулар үчүн параддык формалардын эң мыкты дизайны боюнча сынак жарыялады.

Маалыматка ылайык, сынакта параддык кийимдин улуттук өң-түстөргө айкалышын, көчмөндөр оюндарынын символикасын жана рухун чагылдырган, заманбап талаптарга жооп берген, ыңгайлуу жана көркөм, оригиналдуу дизайн аныкталат.

Сынакка дизайнерлер, модельерлер, костюм боюнча сүрөтчүлөр, ошондой эле автордук иштеп чыгуулары бар чыгармачыл жамааттар катыша алышат.

 Дизайнда параддык форманын толук комплекси камтылышы керек. Буга баш кийим, үстүнкү кийим, шым (эркектер үчүн) жана көйнөк (аялдар үчүн) кирет;

Кийим улуттук стилде жасалып, VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын фирмалык символикасынын элементтерин камтышы керек (бекитилген бренд-букка ылайык);

Материалдар негизинен табигый (пахта, жүн, зыгыр, жибек), кийүүгө ыңгайлуу жана коопсуз болушу керек;

Сынак эки этапта өткөрүлөт:

Тандоо — концепциянын сүрөттөлүшү менен эскиздерди көрсөтүү;

Финалдык — эркектердин жана аялдардын кийимдеринин даяр үлгүлөрүн көрсөтүү.

Баалоо критерийлери:

  • Идеянын жана көркөм чечимдин оригиналдуулугу;
  • Сынактын темасына жана талаптарына ылайык келүүсү;
  • Аткаруунун жана колдонулган материалдардын сапаты;
  • Образдын эстетикасы жана бүтүндүгү.

Жеңүүчүлөр сертификаттар жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышат:

• I орун — 150 миң сом;

• II орун — 100 миң сом;

• III орун — 80 миң сом.

"Эң мыкты эмгектер VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы расмий иш-чараларда колдонууга сунушталышы мүмкүн. Тандалып алынган эмгектердин автордук укугу Спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясына өтөт",- деп айтылат маалыматта.

Сынакка катышууну каалагандардын арыздары 17-ноябрга чейин кабыл алынат. Иштер электрондук түрдө жана кагаз жүзүндө кабыл алынат. Байланыш дареги: Бишкек шаары, Тоголок Молдо көчөсү № 17. Тагыраагы, Спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясы. Байланыш номуру: +996 500 059311. Электрондук почта: laura.chynaeva@mail.ru
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348868/
Кароо: 77
Басууга
Теги
Айсулуу Тыныбекова VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын элчиси болду
Кыргызстанда VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары качан өтөрү белгилүү болду
Венгрия VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышат
Түркиядагы көчмөндөр оюндарына көк бөрү жана алыш күрөшү расмий кирди
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргыз Улуттук Университети 3-даражадагы Манас ордени менен сыйланды Кыргыз Улуттук Университети 3-даражадагы Манас ордени менен сыйланды
Бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун 80&nbsp;жылдыгы белгиленет Бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун 80 жылдыгы белгиленет
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
&laquo;Рулда&raquo; рейдди: Бишкекте айдоочулук күбөлүгү жок 61&nbsp;айдоочу бир суткада кармалды «Рулда» рейдди: Бишкекте айдоочулук күбөлүгү жок 61 айдоочу бир суткада кармалды
28-октябрь, шейшемби
17:26
29-октябрга карата аба ырайы 29-октябрга карата аба ырайы
17:16
VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: спортчулардын парад кийимдерине сынак жарыяланды
16:40
Токмокто кардарларынын атынан насыя алган «элдик дарыгер» кармалды
15:15
УКМК Чүй облусундагы 226 гектар жерди мамлекетке кайтарды
15:05
Бишкекте Улуттук банктын жаңы имараты ачылды: эми алтын өлкөдө сакталат