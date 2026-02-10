VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 100 өлкөдөн меймандар катышат

VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 100 өлкөдөн коноктор катышат. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев журналисттер менен болгон жолугушууда билдирди.
Анын айтымында, ачылыш аземи Кыргызстандын борборунда «Бишкек Аренада», ал эми негизги иш-чаралар Ысык-Көл аймагындагы бир катар маданий жайларда өтөт.
«Биз дүйнөлүк иш-чара өткөргөнү жатабыз жана биздин максатыбыз — кыргыз элинин маданиятын, көчмөн цивилизациясынын маданиятын дүйнөгө көрсөтүү. Ал эми маалымат каражаттарын бул маанилүү иш-чараны өткөрүүдө, өлкөнүн жалпы консолидациясына салым кошууга чакырабыз», — деп белгиледи министр.
«Мурунку оюндарда иш-чараны 600 журналист чагылдырган. Бул жолу да ошончо же андан да көп болушу мүмкүн. Биздин максатыбыз — келгендерди жакшы тосуп алуу жана Кыргызстан элинин биригиши үчүн бардык шарттарды түзүү», — деп кошумчалады ал.
Эске салсак, Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 2016-жылы 62 мамлекет, 2018-жылы 82 мамлекет, 2022-жылы 79 мамлекет, 2024-жылы 89 мамлекет катышкан.
Ал эми быйыл VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 100 мамлекеттин өкүлдөрүнүн жана 3 миңдей кишинин катышуусу күтүлүүдө.