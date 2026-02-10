12:37
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Кыргызча

VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 100 өлкөдөн меймандар катышат

VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 100 өлкөдөн коноктор катышат. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев журналисттер менен болгон жолугушууда билдирди.

Анын айтымында, ачылыш аземи Кыргызстандын борборунда «Бишкек Аренада», ал эми негизги иш-чаралар Ысык-Көл аймагындагы бир катар маданий жайларда өтөт.

«Биз дүйнөлүк иш-чара өткөргөнү жатабыз жана биздин максатыбыз — кыргыз элинин маданиятын, көчмөн цивилизациясынын маданиятын дүйнөгө көрсөтүү. Ал эми маалымат каражаттарын бул маанилүү иш-чараны өткөрүүдө, өлкөнүн жалпы консолидациясына салым кошууга чакырабыз», — деп белгиледи министр.

Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын Эл аралык катчылыгынын башчысы Нурсултан Аденовдун айтымында, Кыргызстанга 56 өлкөдөн 500дөн ашык чет элдик журналисттин келиши күтүлүүдө.

«Мурунку оюндарда иш-чараны 600 журналист чагылдырган. Бул жолу да ошончо же андан да көп болушу мүмкүн. Биздин максатыбыз — келгендерди жакшы тосуп алуу жана Кыргызстан элинин биригиши үчүн бардык шарттарды түзүү», — деп кошумчалады ал.

Эске салсак, Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 2016-жылы 62 мамлекет, 2018-жылы 82 мамлекет, 2022-жылы 79 мамлекет, 2024-жылы 89 мамлекет катышкан.

Ал эми быйыл VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 100 мамлекеттин өкүлдөрүнүн жана 3 миңдей кишинин катышуусу күтүлүүдө.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/361330/
Кароо: 88
Басууга
Теги
Атактуу «Ай Йола» тобу VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын элчиси болду
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: Улуттук кураманын параддык формага сынак жарыяланды
VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: Даярдыктардын алгачкы планы бекитилди
VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: Спорттук программасы, ачылышы, бюджети айтылды
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары желеги Африканын бийик тоосу Килиманжародо көтөрүлдү
VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: спортчулардын парад кийимдерине сынак жарыяланды
Айсулуу Тыныбекова VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын элчиси болду
Кыргызстанда VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары качан өтөрү белгилүү болду
Венгрия VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышат
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда Орозо айы 19-февралда башталат Кыргызстанда Орозо айы 19-февралда башталат
Жалал-Абад облусунда он&nbsp;гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылды Жалал-Абад облусунда он гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылды
Караколдо экстремисттик материалдарды тараткан киши камакка алынды Караколдо экстремисттик материалдарды тараткан киши камакка алынды
Олимпиада &minus;2026: Оюндардын ачылыш аземин кайдан көрсө болот? Олимпиада −2026: Оюндардын ачылыш аземин кайдан көрсө болот?
10-февраль, шейшемби
12:22
Быйыл Бишкекте отуз алты мектеп курулат Быйыл Бишкекте отуз алты мектеп курулат
12:05
Кемин районуна жаңы аким дайындалды
11:44
VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 100 өлкөдөн меймандар катышат
11:25
Агартуу министрлигинин коллегиясы: Эдил Байсалов билим берүү реформасы жөнүндө
11:15
Бишкек менен Париж түз аба каттамдарын түзүү мүмкүнчүлүгүн талкуулады