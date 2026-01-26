27-январга карата аба ырайы

Эртең, 27-январда Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт. Күндүз Талас, Жалал-Абад, Баткен облустарында, Чүй облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн −3...-8 күндүз 2...7
Таласта түнкүсүн −2...-7 күндүз 1...6
Баткенде түнкүсүн −1...-6 күндүз 1...6
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −1...-6 күндүз 1...6
Ысык-Көлдө түнкүсүн −1...-6 күндүз −1...+4
Нарында түнкүсүн −16...-21 күндүз −4...-9
Бишкекте түнкүсүн −3...-5°, күндүз 5...7° болот.