Дүйнөлүк аскер рейтинги: Кыргызстан 2026-жылдагы тизмеде 109-орунда турат

Кыргызстан дүйнөлүк аскердик күчтүн жаңыртылган рейтингинде 109-орунда турат. Рейтинг Global Firepower аскердик аналитикалык порталы тарабынан түзүлгөн. Изилдөө 145 өлкөнү камтыйт жана алардын куралдуу күчтөрүнүн көлөмү, аскердик бюджети, жабдуулары жана логистикалык камсыздоо деңгээли сыяктуу 60тан ашык параметрлерди эске алат.
2025-жылдагы рейтингине (105-орун) салыштырмалуу Кыргызстан төрт орунга төмөндөдү.
Global Firepower 2026 индексине ылайык, Кыргыз Республикасынын коргонуу бюджети 654 миллион долларды түзөт. Жалпы аскердик күчү 78 миң адамды түзөт. Анын ичинде 23 миң активдүү аскер кызматкери жана 55 миң аскерлештирилген түзүлүштөрдө кызмат өтөйт.
Республиканын Куралдуу күчтөрүндө жети тик учак бар, алардын экөөсү согуштук тик учактар, 215 танк, 30 өзү жүрүүчү артиллериялык түзүлүш, 174 сүйрөлүүчү артиллериялык түзүлүш, ошондой эле башка активдер менен катар 21 көп атуучу ракеталык системалар бар.
Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичинен Өзбекстан рейтингде эң жогорку орунда турат (53-орун). Казакстан 58-орунда, Түркмөнстан 78-орунда жана Тажикстан 100-орунда турат.
Дүйнөлүк аскердик күчтүн жаңыртылган рейтингинде АКШ биринчи, Орусия экинчи, Кытай үчүнчү орунда турат. Акыркы үч орунду Борбордук Африка Республикасы, Белиз жана Бутан ээледи.