Бишкекте аба ырайы жылыйбы? 22-25-январга карата аба ырайы

Бишкекте жуманын экинчи жарымында күн жылыбайт деп күтүлүүдө. Бул синоптиктердин алдын ала божомолу.

22-январда асман жарым-жартылай булуттуу болуп, түнкүсүн −9 градус Цельсий (-10 градус Фаренгейт) болот деп күтүлүүдө. Күндүз кар жаашы мүмкүн, температура −1 градус Цельсийден (-2 градус Фаренгейт) төмөн бойдон калат деп күтүлүүдө.

23-январда кар жаашы күтүлүүдө. Түнкүсүн сымап баганасы −8 градус Цельсийге (-1 градус Фаренгейт) чейин төмөндөйт. Күндүзгү эң жогорку температура −1 градус Цельсий (-2 градус Фаренгейт) болот деп күтүлүүдө.

24-январда асман жарым-жартылай булуттуу болот деп күтүлүүдө. Түнкүсүн суук болот, эң төмөнкү температура −13 градус Цельсийге (-13 градус Фаренгейт) чейин төмөндөйт. Күндүзгү эң жогорку температура 32 градус Фаренгейт (0 градус Цельсий) тегерегинде болот деп күтүлүүдө.

25-январда жаан-чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн дагы эле суук болот, эң төмөнкү температура −10 градус Цельсийге чейин төмөндөйт (-10 градус Фаренгейт). Күндүзгү эң жогорку температура +1 градус Цельсийге чейин жылыйт (-2 градус Фаренгейт).
