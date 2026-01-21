18:34
USD 87.45
EUR 102.40
RUB 1.12
Кыргызча

22-январга карата аба ырайы

Эртең, 22-январда Талас, Баткен облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал-Абад облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Күндүз Талас, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн −6...-11 күндүз −3...+2

Таласта түнкүсүн −5...-10 күндүз −2...+3

Баткен облусунда түнкүсүн 0...-5 күндүз −1...+4

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0...-5 күндүз −1...+4

Ысык-Көлдө түнкүсүн −1...-6 күндүз 0...5

Нарында түнкүсүн −16...-21 күндүз −2...-7

Бишкекте түнкүсүн −6...-8° суук, күндүз 0...2° болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358775/
Кароо: 81
Басууга
Теги
21-январга карата аба ырайы
20-январга карата аба ырайы
Өлкөнүн тоолуу аймактарында кар көчкү түшүүсү мүмкүн
Апта башында бишкектиктерди эмне күтөт? 19-21-январга карата аба ырайы
17-январга карата аба ырайы
Температура −28 градуска чейин төмөндөйт: Кыргызстанда суук аба ырайы күтүлүүдө
16-январга карата аба ырайы
Энергетиктер суукка байланыштуу электр тармактарын көзөмөлдөөнү күчөтүштү
Бишкекте кар жаашы күтүлүүдө. 15-18-январга карата аба ырайы
14-январга карата аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек? Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек?
Коюу тумандан улам &laquo;Манас&raquo; аба майданында төрт каттам токтотулду Коюу тумандан улам «Манас» аба майданында төрт каттам токтотулду
Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт
Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды
21-январь, шаршемби
17:38
22-январга карата аба ырайы 22-январга карата аба ырайы
17:32
Кыргыз маданияты жана адабияты оор жоготууга учурады. Омор Сооронов дүйнө салды
17:13
Шашылыш билдирүү! Ашууларда кар көчкү түшүүсү күтүлүүдө
15:10
«АгроДиалог—2026» агроөнөр жай форуму Бишкекте өтөт
14:29
Талас облусунда 1 миллиард сомдук буурчакты кайра иштетүүчү завод курулат