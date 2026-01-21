Депутат өкмөттү дыйкандарга буурчакты Индияга жеткирүүгө жардам берүүгө чакырды

Жогорку Кеңештин депутаты өкмөттү дыйкандарга Индияга төө буурчак жеткирүүнү уюштурууга жардам берүүгө чакырды. Бул тууралуу Дастанбек Жумабеков бүгүн, 21-январда парламенттин жалпы жыйынында билдирди.
Анын айтымында, буурчактын баасы төмөн бойдон калууда.
«Дайкандар төө буурчакты Индиядан жакшы баада сатып алаарын айтышат, бирок жеткирүү процессин жөнөкөйлөтүү керек. Көйгөйлөрдүн бири — алар биздин буурчактын сапат сертификаттарын тааныбайт. Ошондуктан, дыйкандар Тышкы иштер министрлигинен биздин төө буурчакты Индияга жеткирүү маселесин чечип берүүнү суранышууда. Ошондо алар аларды жогорку баада экспорттой алышат. Биз ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдошубуз керек», — деп эсептейт эл өкүлү.
Ал ошондой эле 2025-жылдын 28-июлунда Айтматов районундагы бир нече айылдарында табигый кырсык болуп, сел жана мөндүр сыяктуу өзгөчө кырдаал болгонун кошумчалады.
«Натыйжада болжол менен 800 гектар буудай жана төө буурчак өсүмдүктөрү зыянга учураган. Андан кийин Жарандык коргонуу комиссиясы келтирилген зыян 55 миллион сом деп бааланган. Бирок, бул отчет дагы эле ишке ашырыла элек жана адамдар өкмөттүн колдоосун ала элек. Көптөр мамлекеттик фонддон жерлерди ижарага алышкан, бул абдан кымбат. Жарандар бийликтен жардам сурап жатышат», — деп белгиледи Дастанбек Жумабеков.