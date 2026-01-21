12:22
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Кыргызча

Депутат өкмөттү дыйкандарга буурчакты Индияга жеткирүүгө жардам берүүгө чакырды

Жогорку Кеңештин депутаты өкмөттү дыйкандарга Индияга төө буурчак жеткирүүнү уюштурууга жардам берүүгө чакырды. Бул тууралуу Дастанбек Жумабеков бүгүн, 21-январда парламенттин жалпы жыйынында билдирди.

Анын айтымында, буурчактын баасы төмөн бойдон калууда.

«Дайкандар төө буурчакты Индиядан жакшы баада сатып алаарын айтышат, бирок жеткирүү процессин жөнөкөйлөтүү керек. Көйгөйлөрдүн бири — алар биздин буурчактын сапат сертификаттарын тааныбайт. Ошондуктан, дыйкандар Тышкы иштер министрлигинен биздин төө буурчакты Индияга жеткирүү маселесин чечип берүүнү суранышууда. Ошондо алар аларды жогорку баада экспорттой алышат. Биз ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдошубуз керек», — деп эсептейт эл өкүлү.

Ал ошондой эле 2025-жылдын 28-июлунда Айтматов районундагы бир нече айылдарында табигый кырсык болуп, сел жана мөндүр сыяктуу өзгөчө кырдаал болгонун кошумчалады.

«Натыйжада болжол менен 800 гектар буудай жана төө буурчак өсүмдүктөрү зыянга учураган. Андан кийин Жарандык коргонуу комиссиясы келтирилген зыян 55 миллион сом деп бааланган. Бирок, бул отчет дагы эле ишке ашырыла элек жана адамдар өкмөттүн колдоосун ала элек. Көптөр мамлекеттик фонддон жерлерди ижарага алышкан, бул абдан кымбат. Жарандар бийликтен жардам сурап жатышат», — деп белгиледи Дастанбек Жумабеков.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358689/
Кароо: 90
Басууга
Теги
Жогорку Кеңеште филармониянын жаңы, заманбап имаратын куруу сунушталды
«Кара кыргыз» улуттук сериалын тартууга 35 миллион сом сарпталды
ЖК депутаты Дастан Бекешев ботаникалык бакчада футбол аянтча курууга каршы чыкты
Жогорку Кеңештин төрагасы тендерлерди толугу менен алып салууну сунуштады
ЖК саламаттык сактоо министрлигине Досмамбетовдун талапкерлигин жактырды
Жогорку Кеңеш республикалык бюджет жөнүндөгү мыйзам долбоорлорун кабыл алды
2026-жылы Кыргызстанда 17 кичи ГЭС курулат
Жогорку Кеңеш 2026-2027-жылдарга карата бюджеттин долбоорун үч окууда колдоду
Бишкекте жаңы 20 мектеп куруу пландалып жатат
ЖК комитети Саламаттык сактоо министрлигине Досмамбетовдун талапкерлигин колдоду
Эң көп окулган жаңылыктар
Коюу тумандан улам &laquo;Манас&raquo; аба майданында төрт каттам токтотулду Коюу тумандан улам «Манас» аба майданында төрт каттам токтотулду
Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек? Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек?
Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт
Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды
21-январь, шаршемби
12:15
Орунтаев курулуш адистеринин 500 миң сомго чейин маянанын чоо-жайын түшүндүрдү Орунтаев курулуш адистеринин 500 миң сомго чейин маянан...
11:36
Жогорку Кеңеште филармониянын жаңы, заманбап имаратын куруу сунушталды
11:19
Депутат өкмөттү дыйкандарга буурчакты Индияга жеткирүүгө жардам берүүгө чакырды
11:05
Акыйкатчынын кийлигишүүсүнөн кийин балдар үйүнөн чыккан кыз 518 миң сом алат
10:59
Коюу тумандан улам «Манас» аба майданында үч каттам токтотулду