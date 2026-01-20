21-январга карата аба ырайы

Эртең, 21-январда түнкүсүн Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым раойндорунда, Баткен облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Күндүз тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн −9...-14 күндүз 0...-5
Таласта түнкүсүн −8...-13 күндүз −3...+2
Баткенде түнкүсүн −1...-6 күндүз 0...5
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −1...-6 күндүз 0...5
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн −4...-9 күндүз −1...+4
Нарында түнкүсүн −18...-23 күндүз −6...-11
Бишкек шаарында түнкүсүн −9...-11°, күндүз 0...-2° болот