21-январга карата аба ырайы

Эртең, 21-январда түнкүсүн Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым раойндорунда, Баткен облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Күндүз тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн −9...-14 күндүз 0...-5

Таласта түнкүсүн −8...-13 күндүз −3...+2

Баткенде түнкүсүн −1...-6 күндүз 0...5

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −1...-6 күндүз 0...5

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн −4...-9 күндүз −1...+4

Нарында түнкүсүн −18...-23 күндүз −6...-11

Бишкек шаарында түнкүсүн −9...-11°, күндүз 0...-2° болот
