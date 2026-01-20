15:57
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Кыргызча

Кыргызстанда мобилдик эт сатуу дүкөндөрү ачылат

«Кыргыз Агрохолдинг» ААК мобилдик эт сатуу пункттары долбоорунун бет ачарын өткөрдү. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти.

Анда калкты сапаттуу эт азыктары менен социалдык баада камсыз кылууга багытталган пилоттук долбоор сунушталды. Анын алкагында заманбап мобилдик соода пункттарын (фудтрактарды) ишке киргизүү пландалууда.

Бул демилге азык-түлүк жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, өндүрүүчүдөн керектөөчүгө түз жеткирүү механизмин түзүүгө шарт түзөт.

Белгиленгендей, долбоордун ишке ашырылышы шаардын тургундарынын жана алыскы аймактардын жашоочуларынын эт азыктарына болгон жеткиликтүүлүгүн кеңейтип, ички рыноктун туруктуулугуна салым кошот
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358580/
Кароо: 53
Басууга
Теги
Бишкекте эт жана башка социалдык маанилүү азыктардын баалары көзөмөлдөнүп жатат
Ошто эттин баасы туруктуу: Килограммы 680 сомдон ашпайт
Айыл чарба министрлиги этти фермерлерден үзгүлтүксүз түз жеткирүүнү убада кылды
Камчыбек Ташиев: «Эттин баасы 700 сомдон ашса, жергиликтүү бийлик жооп берет»
Кыргызстан уй жана кой эти менен өзүн-өзү толук камсыздайт
Кыргызстанда эт бааларын мамлекеттик жөнгө салуу 31-декабрга чейин узартылды
Бишкектеги дүкөнгө эттин баасын кымбаттаганы үчүн айып салынды
Кыргызстанда эт өндүрүүнүн көлөмү көбөйдү
Бишкектин бардык базарларында этти өз баасында саткан аянтчалар уюштурулду
Кыргызстанда эттин баасы бир айда 4-9 сомго арзандады
Эң көп окулган жаңылыктар
Эски айдоочулук күбөлүктөр кайсы мөөнөттөн кийин жараксыз болуп калаары айтылды Эски айдоочулук күбөлүктөр кайсы мөөнөттөн кийин жараксыз болуп калаары айтылды
Кыргызстандагы күйүүчү майдын баасы 1,5 сомго арзандады Кыргызстандагы күйүүчү майдын баасы 1,5 сомго арзандады
Ленинград блокадасын жарып өтүүнүн 83&nbsp;жылдыгын Бишкекте белгилешет Ленинград блокадасын жарып өтүүнүн 83 жылдыгын Бишкекте белгилешет
Бишкекте эт&nbsp;жана башка социалдык маанилүү азыктардын баалары көзөмөлдөнүп жатат Бишкекте эт жана башка социалдык маанилүү азыктардын баалары көзөмөлдөнүп жатат
20-январь, шейшемби
15:36
Кыргызстанда мобилдик эт сатуу дүкөндөрү ачылат Кыргызстанда мобилдик эт сатуу дүкөндөрү ачылат
15:17
Кыргызстанда аскердик билеттерди жана каттоону санариптештирүү башталды
15:03
Кыргыз армиясы 81 жаңы унаа жана атайын техникалар тапшырылды
14:30
Кыргыз тил усулу. Виктория Кринвальд мамлекеттик тилди кантип тез үйрөтүүдө?
13:08
№ 13 шайлоо округунда кайра шайлоо: Тогуз талапкер арыз берди