Бишкектеги дүкөнгө эттин баасын кымбаттаганы үчүн айып салынды

Бишкектеги дүкөн мамлекет тарабынан көзөмөлдөнгөн этти кымбаттатканы үчүн айыпка жыгылды. Бул тууралуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынан билдиришти.
Маалыматка ылайык, айып пулдун көлөмү 13 миң сомду түзгөн.
Эске салсак, 11-августтан тарта өлкөдө эттин баасына мамлекеттик көзөмөл 90 күндүк мөөнөткө киргизилген. Мындай чечим баалардын негизсиз көтөрүлүшүнө жол бербөө жана калк үчүн продукциянын жеткиликтүү болушун камсыздоо максатында кабыл алынган. Инструкцияга ылайык, эттин баасы 700 сомдон төмөн болушу керек.
Эттин баасына мамлекеттик көзөмөл киргизилип, тиешелүү кызматтар өлкө боюнча мониторинг жүргүзүүдө. Буга чейин бааны көтөргөн бир нече фактылар катталып, сатуучуларга айып пул салынган.