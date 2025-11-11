18:57
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Кыргызча

Кыргызстанда эт бааларын мамлекеттик жөнгө салуу 31-декабрга чейин узартылды

Кыргызстандагы эт бааларын убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу 2025-жылдын 31-декабрына чейин узартылды. Бул тууралуу Экономика министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, баалардын андан ары өсүшүнө жол бербөө, чайкоочулук иш-аракеттердин алдын алуу, эт рыногун (уй эти жана козу эти, сөөксүз эттен тышкары) турукташтыруу жана калк үчүн бул социалдык жактан маанилүү продуктунун жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында жасалды.

Иш-чаранын узартылышы ички рыноктун туруктуулугун сактоого жана баалардын туруксуздугунун шартында жарандардын кызыкчылыктарын коргоого багытталган.

Эскерте кетсек, мамлекеттик жөнгө салуу 11-августта 90 күнгө киргизилген.

Төмөнкү товарлар мамлекеттик жөнгө салууга жатат:

  • уй эти — эң көп дегенде 680 сом;
  • козу эти — эң көп дегенде 690 сом.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350510/
Кароо: 117
Басууга
Теги
Бишкектеги дүкөнгө эттин баасын кымбаттаганы үчүн айып салынды
Кыргызстанда эт өндүрүүнүн көлөмү көбөйдү
Бишкектин бардык базарларында этти өз баасында саткан аянтчалар уюштурулду
Кыргызстанда эттин баасы бир айда 4-9 сомго арзандады
Былтыр өлкө аймагында 413 миң 5 жүз тонна эт өндүрүлдү
Кыргызстан Иран, Вьетнам, Араб өлкөлөрүнө жылына 1,5 миӊ тонна эт экспорттойт
Кыргыз-казак мамилелери. Эт алып кирүүгө киргизилген чектөө алынып салынды
Мирлан Бакиров Кыргызстандагы мал союлуучу жайларды текшерүүнү сунуштады
ЕАЭБ адистери өлкөгө ветеринардык системанын абалын изилдөө үчүн келишет
Эң көп окулган жаңылыктар
Эртең Акжол Махмудов Москвадагы эл&nbsp;аралык турнирде килемге чыгат Эртең Акжол Махмудов Москвадагы эл аралык турнирде килемге чыгат
БШК Жогорку Кеңештин депутаттыгына 34&nbsp;талапкерди каттоодон баш тартты БШК Жогорку Кеңештин депутаттыгына 34 талапкерди каттоодон баш тартты
Вашингтондо Садыр Жапаров менен Дональд Трамптын сүйлөшүүлөрү өттү Вашингтондо Садыр Жапаров менен Дональд Трамптын сүйлөшүүлөрү өттү
Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкер балта менен кол салууга шектелип кармалды Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкер балта менен кол салууга шектелип кармалды
11-ноябрь, шейшемби
17:49
12-ноябрга карата аба ырайы 12-ноябрга карата аба ырайы
17:32
Кыргызстанда КРВИ өсүшүнө байланыштуу алдын алуу чараларын күчөтүлдү
17:21
Кыргызстанда эт бааларын мамлекеттик жөнгө салуу 31-декабрга чейин узартылды
17:05
Өзгөн районунда 275 окуучуга ылайыкташтырылган заманбап мектеп ачылды
15:32
«Манас Кубогу- 2025» эл аралык турнири өтөт