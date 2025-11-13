14:31
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Кыргызча

Камчыбек Ташиев: «Эттин баасы 700 сомдон ашса, жергиликтүү бийлик жооп берет»

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев эт азыктарынын баасынын көтөрүлүшүн сынга алып, бааларды көзөмөлдөө боюнча министрлер кабинетинин токтому натыйжалуу аткарылбай жатканын билдирди. Ал бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине берген маегинде билдирди.

Анын айтымында, баанын өсүшүн көзөмөлдөгөн орган Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы. Ошондой эле жергиликтүү бийлик органдары, тагыраагы акимдер, мэрлер, облус башчылары да бул ишти көзөмөлдөөгө милдеттүү.

«Этти дүң баада 450–500 сомдон өткөрүп жатышат. Бирок, ортомчулар бааны эки эсеге чейин көтөрүп салышууда. Эгер 450 сомдон алып келсе, 550 сомдон сатса да жетиштүү. 1 килограмм этке 50 сом, ашып кетсе 100 сом кошсо болот. Бирок, баанын эки эсеге жогорулашы бул мыйзамсыз көрүнүш», — деп билдирди төрага

«Муну көзөмөлдөшү керек болгон мамлекеттик орган — Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы. Ошондой эле жергиликтүү бийлик органдары: акимдер, мэрлер, облус башчылары да бул ишти көзөмөлдөөгө милдеттүү эле. Бирок, тилекке каршы, алар өз милдеттерин так аткарбай коюшкан. Эми мындан ары баанын өсүшүнө жана милдеттерин аткарбагандыгы үчүн жергиликтүү бийлик органдары жооп беришет. Эгер кайсы жерде эттин баасы 700 сомдон жогору болуп кетсе, ошол жердин акими, мэри же облус башчысы жооп берет» — деди Ташиев.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350766/
Кароо: 123
Басууга
Теги
Кыргызстан уй жана кой эти менен өзүн-өзү толук камсыздайт
Кыргызстанда эт бааларын мамлекеттик жөнгө салуу 31-декабрга чейин узартылды
Бишкектеги дүкөнгө эттин баасын кымбаттаганы үчүн айып салынды
Кыргызстанда эт өндүрүүнүн көлөмү көбөйдү
Бишкектин бардык базарларында этти өз баасында саткан аянтчалар уюштурулду
Кыргызстанда эттин баасы бир айда 4-9 сомго арзандады
Былтыр өлкө аймагында 413 миң 5 жүз тонна эт өндүрүлдү
Кыргызстан Иран, Вьетнам, Араб өлкөлөрүнө жылына 1,5 миӊ тонна эт экспорттойт
Кыргыз-казак мамилелери. Эт алып кирүүгө киргизилген чектөө алынып салынды
Мирлан Бакиров Кыргызстандагы мал союлуучу жайларды текшерүүнү сунуштады
Эң көп окулган жаңылыктар
Asman Airlines Алматы&nbsp;&mdash; Каракол аба каттамдарын ачат Asman Airlines Алматы — Каракол аба каттамдарын ачат
Кыргызстанда эт&nbsp;бааларын мамлекеттик жөнгө салуу 31-декабрга чейин узартылды Кыргызстанда эт бааларын мамлекеттик жөнгө салуу 31-декабрга чейин узартылды
Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды
Садыр Жапаров жаштарды Жогорку Кеңешке шайлоодо добуш берүүгө чакырды Садыр Жапаров жаштарды Жогорку Кеңешке шайлоодо добуш берүүгө чакырды
13-ноябрь, бейшемби
13:41
Ташиев электр энергиясын үнөмдөөгө жана түнкү жылытууларды кыскартууга чакырды Ташиев электр энергиясын үнөмдөөгө жана түнкү жылытуула...
13:19
Кыргызстандагы 191 мектеп директорунун кызматына сынак жарыяланды
13:05
Камчыбек Ташиев: «Эттин баасы 700 сомдон ашса, жергиликтүү бийлик жооп берет»
12:37
ЖККУнун саммити 27-ноябрда Бишкекте өтөт
12:30
Пайдалуу кеңеш: Кышында тамактануунун эрежелери кандай?