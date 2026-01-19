20-январга карата аба ырайы

Эртең, 20-январда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаашы күтүлөт. Бул боюнча Кыргызгидромет кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн −8... −13, күндүз 0... −5;
Талас жергесинде түнкүсүн −9... −14, күндүз 0... −5;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −1... −6, күндүз −1... −4;
Нарын аймагында түнкүсүн — 16... −21, күндүз −9... −14;
Ысык-Көлдө −4... −9, күндүз −3... +2;
Бишкек шаарында түнкүсүн −10... −12, күндүз −3... −8 градус болот.