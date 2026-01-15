16-январга карата аба ырайы

Эртең, 16-январда Талас облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы күтүлөт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн −3...+2 күндүз 1...6
Таласта түнкүсүн −3...+2 күндүз 2...7
Баткенде түнкүсүн −3...+2 күндүз 5...10
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −3...+2 күндүз 5...10
Ысык-Көлдө түнкүсүн −1...-6 күндүз 0...5
Нарында түнкүсүн −20...-25 күндүз −8...-13
Бишкекте түнкүсүн −1° ...+1°, күндүз 4...6° болот