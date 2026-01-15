18:19
Кыргызча

16-январга карата аба ырайы

Эртең, 16-январда Талас облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы күтүлөт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн −3...+2 күндүз 1...6

Таласта түнкүсүн −3...+2 күндүз 2...7

Баткенде түнкүсүн −3...+2 күндүз 5...10

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −3...+2 күндүз 5...10

Ысык-Көлдө түнкүсүн −1...-6 күндүз 0...5

Нарында түнкүсүн −20...-25 күндүз −8...-13

Бишкекте түнкүсүн −1° ...+1°, күндүз 4...6° болот
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358004/
