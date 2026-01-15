10:30
USD 87.45
EUR 101.85
RUB 1.11
Кыргызча

2025-жылы Бишкекте турак жай баалары 26,8 пайызга өскөн

2025-жылы борбор калаадагы турак жай баалары 26,8 пайызга өскөн. Бул тууралуу Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин басма сөз кызматы билдирди.

Кыймылсыз мүлк рыногунда Бишкек жана Ош шаарларындагы батирлердин жана турак жай имараттарынын орточо бааларынын жогорулаганы белгиленген.

Агенттиктин маалыматы боюнча, баанын эң жогорку өсүшү жеке батирлерде катталган — 21,7 пайыз. Андан кийин 105 сериясындагы батирлер — 18,9 пайыз, 308 сериясындагы батирлер — 17,7 пайыз жана 104 сериясындагы батирлер — 17,4 пайыз болгон.

Ош шаарында 104-сериядагы батирлердин баасы 26,9 пайызга, 105-сериядагы батирлердин баасы 24,4 пайызга, ал эми жеке менчик батирлердин баасы 11,6 пайызга жогорулаган.

Бишкектеги турак жайлардын чарчы метринин орточо баасы 26,8 пайызга өскөн. Эң чоң өсүш Свердлов районунда (+37,11 пайыз) байкалган. Ош шаарында турак жай баалары 37,04 пайызга өскөн.

Кыймылсыз мүлк бааларынын өсүшү инфляциядан ашып түштү, 2025-жылы орточо жылдык көрсөткүч 9,2 пайызды түзгөн.

Баса, Эл аралык курулушчулар ассоциациясынын өкүлү Кайнарбек Кулуев мурда Кыргызстандагы турак жайлардын баасы 2025-жылы 36 пайызга өсөөрүн билдирген. Анын айтымында, Бишкектеги баалар 26 пайызга, ал эми батирлердин баасы 18,5 пайызга өскөн. «Турак жайды сатып алуу-сатуу бүтүмдөрүнүн саны 9,1 пайызга азайган, ал эми рыноктун көлөмү акчалай түрдө көбөйгөн эмес», — деди адис.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357900/
Кароо: 97
Басууга
Теги
Бишкекте миңден ашык үй-бүлө «Мурас» турак жай комплексинен батир алышты
«Манас» эпосун жайылтуу. Жети манасчыга батирлер тапшырылды
Мамлекеттик ипотекалык имараттар: «Мурас » комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт
Баалар өсүүдө. ЖКда цемент заводдорунун ишин кароо айтылды
Кыргызстанда эттин баасы жогору бойдон калууда
Депутат Бишкек жана Ошто батирлердин ижара баасын көзөмөлгө алууну суранды
Бишкекте батирлердин баасы өсүүдө: кандай факторлор таасир этти?
Камчыбек Ташиев Баткенде чек арачыларга батирлердин ачкычын тапшырды
Жүз жаштагы Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерине батир берилди
Кыргызстанда жыл башынан керектөө баалары менен тарифтер дээрлик 7 пайызга өстү
Эң көп окулган жаңылыктар
Рамазан &minus;2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат? Рамазан −2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат?
Мальтада 48&nbsp;жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду Мальтада 48 жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды
ТИМ: &laquo;АКШнын жаңы виза талаптары бизнестин өнүгүшүнө тоскоол болууда&raquo; ТИМ: «АКШнын жаңы виза талаптары бизнестин өнүгүшүнө тоскоол болууда»
15-январь, бейшемби
09:29
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:17
КМШ өлкөлөрүндө Саламаттыкты сактоо жылы белгиленет
09:05
2025-жылы Бишкекте турак жай баалары 26,8 пайызга өскөн
08:30
Бишкекте кар жаашы күтүлүүдө. 15-18-январга карата аба ырайы
08:00
Бүгүн Бишкекте «Кыял» аттуу кыргыз драмасы көрсөтүлөт
14-январь, шаршемби
17:15
Шашылыш билдирүү! Өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт
16:23
«Кыргызфильмдин» тасмаларын уруксатсыз пайдаланууга тыюу салынат
16:05
УКМК: Салык кызматынын мурдагы жетекчиси 4,3 миллиард сом мамлекетке кайтарды
15:28
Президенттин басма сөз катчысы Соловьевдин сөзүн олуттуу кабыл албоого чакырды