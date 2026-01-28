09:56
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Кыргызча

Алтын дагы бир рекорд койду: бир троя унциясы 5200 долларга көтөрүлдү

Алтын дагы бир рекорд койду. Соода платформасынын маалыматтарына ылайык, анын баасы бир троя унциясы 5200 долларга чейин көтөрүлдү.

Бишкек убактысы боюнча саат 7:52ге карата Нью-Йорктун Comex биржасында апрель айындагы алтын фьючерстеринин баасы 133,90 долларга же 2,61 пайызга көтөрүлүп, бир троя унциясы үчүн 5254,50 долларды түздү.

Бул тарыхта баалуу металлдын баасы биринчи жолу 5200 доллардан жогору көтөрүлдү.

Адистердин айтымында, эгерде эл аралык чыңалуу, санкциялар жана сооданын глобалдашуусу күчөсө, алтындын баасы алдыдагы үч-төрт жылдын ичинде 10 миң долларга жетиши мүмкүн.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359544/
