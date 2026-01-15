08:55
USD 87.45
EUR 101.85
RUB 1.11
Кыргызча

Бишкекте кар жаашы күтүлүүдө. 15-18-январга карата аба ырайы

Аптанын экинчи жарымында Бишкекте кар жаашы күтүлүүдө. Бул синоптиктердин алдын ала божомолу.

15-январда асман жарым-жартылай булуттуу. Түнкүсүн температура −1°C (32°F) чейин төмөндөйт. Күндүзгү эң жогорку температура +13°C (55°F) болот.

16-январда булуттуу асман жана эң төмөнкү температура −1°C (32°F) болушу күтүлүүдө. Күндүз жамгыр жаашы мүмкүн, температура +9°C (48°F) чейин төмөндөйт.

17-18-январда кар жаашы күтүлүүдө. Аяздуу түндөр −9°C (-32°F) чейин жетет. Күндүзгү эң төмөнкү температура −4°C (-4°F) болот деп болжолдонууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357880/
Кароо: 49
Басууга
Теги
14-январга карата аба ырайы
13-январга карата аба ырайы
Бишкекте бир аз күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы
Апта башында Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. 5-7-январга карата аба ырайы
2026-жылдын алгачкы күндөрү Бишкекте аба ырайы кандай болот?
31-декабрга карата аба ырайы
30-декабрга карата аба ырайы
Жаңы жылга чейин Бишкекте кар жаашы күтүлбөйт. 29-31-декабрга карата аба ырайы
27-декабрга карата аба ырайы
26-декабрга аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
Рамазан &minus;2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат? Рамазан −2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат?
Мальтада 48&nbsp;жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду Мальтада 48 жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды
Бишкекте бир аз&nbsp;күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы Бишкекте бир аз күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы
15-январь, бейшемби
08:30
Бишкекте кар жаашы күтүлүүдө. 15-18-январга карата аба ырайы Бишкекте кар жаашы күтүлүүдө. 15-18-январга карата аба...
08:00
Бүгүн Бишкекте «Кыял» аттуу кыргыз драмасы көрсөтүлөт
07:45
Sportico: Криштиану Роналду 2025-жылдын эң көп акы төлөнүүчү спортчусу аталды
14-январь, шаршемби
17:15
Шашылыш билдирүү! Өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт
16:23
«Кыргызфильмдин» тасмаларын уруксатсыз пайдаланууга тыюу салынат
16:05
УКМК: Салык кызматынын мурдагы жетекчиси 4,3 миллиард сом мамлекетке кайтарды
15:28
Президенттин басма сөз катчысы Соловьевдин сөзүн олуттуу кабыл албоого чакырды
15:13
№ 13 шайлоо округундан кайра шайлоого төрт талапкер арыз берди