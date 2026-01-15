Бишкекте кар жаашы күтүлүүдө. 15-18-январга карата аба ырайы

Аптанын экинчи жарымында Бишкекте кар жаашы күтүлүүдө. Бул синоптиктердин алдын ала божомолу.
15-январда асман жарым-жартылай булуттуу. Түнкүсүн температура −1°C (32°F) чейин төмөндөйт. Күндүзгү эң жогорку температура +13°C (55°F) болот.
16-январда булуттуу асман жана эң төмөнкү температура −1°C (32°F) болушу күтүлүүдө. Күндүз жамгыр жаашы мүмкүн, температура +9°C (48°F) чейин төмөндөйт.
17-18-январда кар жаашы күтүлүүдө. Аяздуу түндөр −9°C (-32°F) чейин жетет. Күндүзгү эң төмөнкү температура −4°C (-4°F) болот деп болжолдонууда.