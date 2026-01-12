13-январга карата аба ырайы

Кыргызгидромет кызматы билдиргендей, 13-январга караган түнү Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде кар жаашы күтүлөт, калган аймактарда жаан-чачын болбойт, ал эми күндүз жаан-чачын күтүлбөйт.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн −1...+4 күндүз 11...16
Таласта түнкүсүн 0...-5 күндүз 8...13
Баткенде түнкүсүн −3...+2 күндүз 9...14
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −3...+2 күндүз 9...14
Ысык-Көлдө түнкүсүн −3...-8 күндүз 1...6
Нарында түнкүсүн −21...-26 күндүз −9...-14
Бишкекте түнкүсүн −1 ...+1°, күндүз 14...16° болот.