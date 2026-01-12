15:03
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Кыргызча

Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектинин бир бөлүгү жол кыймылы үчүн ачылды

Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы
Фото Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы

Жөө жүргүнчүлөр үчүн төрт жер астындагы өтмөк курулуп бүткөндөн кийин Чыңгыз Айтматов проспектинин Семетей көчөсүнөн Масалиев проспектисине чейинки бөлүгү жол кыймылы үчүн ачылды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди.

Ар бир жер астындагы өтмөктүн узундугу 33,5 метр, туурасы 4 метр. Учурда жер астындагы өтмөктөрдүн ичиндеги бүткөрүү иштери, ошондой эле тепкичтерди куруу иштери жүрүп жатат.

Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы
Фото Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы

Белгилей кетсек, Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин көрсөтмөсү менен жол тыгындарын азайтуу жана шаар тургундары үчүн ыңгайсыздыктарды азайтуу максатында майрамдык эс алуу күндөрү иштер жүргүзүлдү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357514/
Кароо: 65
Басууга
Теги
Ошто жол оңдоо боюнча үч тендер жарыяланды
Ташиевдин сынынан кийин Транспорт министри бир катар жетекчилерге сөгүш берди
Бишкектеги Токтогул жана Киев көчөлөрү кайрадан бир тараптуу болот
2025-жылы Транспорт министрлиги жолдорду асфальттоо планын ашыра аткарды
Быйыл Бишкекте дээрлик 100 чакырым жол оңдолду
Бишкектеги Фучик көчөсүнүн бир бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу эки күн жабылат
Бишкектин Фучик көчөсүндөгү жол оңдоо иштери качан аяктары айтылды
Эртең Бишкектеги Дэн Сяопин проспектисинин бир бөлүгү убактылуу жабылат
Жол оңдоо. Бүгүн Бишкектин Ахунбаев көчөсүнүн бир бөлүгү жабылат
Жол оңдоо иштери. Чүй проспектиси менен Шопоков көчөсүнүн кесилиши жабылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкекте бир аз&nbsp;күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы Бишкекте бир аз күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды
Улуттук статистика комитети: 2025-жылга карата өлкөнүн орточо айлыгы айтылды Улуттук статистика комитети: 2025-жылга карата өлкөнүн орточо айлыгы айтылды
Мальтада 48&nbsp;жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду Мальтада 48 жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду
12-январь, дүйшөмбү
14:37
Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектинин бир бөлүгү жол кыймылы үчүн ачылды Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектинин бир бөлүгү жол...
14:10
Мамлекеттик колдоо: Айыл чарба тармагына 12 миллиард сомдон ашык каражат бөлүндү
13:31
Мальтада каза болгон кыргызстандык боюнча ТИМ билдирүү таратты
12:22
Кышкы кабыл алуу. Кыргызстандын университеттеринде экинчи тур башталды
12:02
Рамазан −2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат?