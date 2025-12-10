Быйыл Бишкекте дээрлик 100 чакырым жол оңдолду

2025-жылы Бишкекте дээрлик 100 чакырым жол оңдолгон. Бул тууралуу мэрдин орун басары Рамиз Алиев шаардык кеңештин Муниципалдык менчик, жер маселелери, шаар курулушу жана архитектура боюнча туруктуу комиссиясынын жыйынында билдирди.
Анын айтымында, бул борбор калаа үчүн рекорддук көрсөткүч себеби, мурда 30 чакырымды гана камтып келген
«120 чакырымдан ашык жолдорго каржылоо бөлүнгөн, бирок биз быйыл айрым жолдорду оңдоону баштабай коюуну чечтик. Себеби биринчи суукка чейин бүтпөй калуу коркунучу жогору болчу. Бизде дагы эле каражат бар. Бул көчөлөр кийинки жылы сөзсүз түрдө камтылат. 2026-жылга карата да ошондой эле амбициялуу пландарыбыз бар. Негизинен борбордон алыстатылган 100 чакырымдан ашык жолдор», — деди Рамиз Алиев.
Депутат Казыбек Эргешов Свердлов районундагы айрым көчөлөр сапатсыз оңдолгонун белгиледи. Ал жоопкерчиликсиз подрядчыларды кара тизмеге киргизип, кемчиликтерди кайра оңдоого мажбурлоону сунуштады.
Мэрдин орун басары Свердлов районунда 7,5 километрден ашык жол оңдолгонун белгиледи.
«Бүгүнкү күнгө карата эки жол боюнча арыздар түшүп жатат жана начар оңдолгон бөлүктөрүн кайра куруу талабы менен кат жөнөтүлдү. Кийинки жылы, аларды аныктоодо, мөөнөттөрүн сактабаган же аларга каршы арызданган компаниялардын кара тизмесин эске алабыз. Ар бир жолдун үч жылдык кепилдиги бар. Эгерде жаңы кемчилик табылса, кепилдик кайрадан күчүнө кирет», — деп баса белгиледи ал.
Рамиз Алиевдин айтымында, бүгүнкү күнгө чейин шаар боюнча 147 көчөдө жол иштери аяктады (алардын 122си асфальт төшөө, ал эми 25и тротуарларды оңдоо иштерине байланыштуу). Эки көчө бүтпөй калды, кийинки жылга жылдырылды.