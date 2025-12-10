14:55
USD 87.45
EUR 101.80
RUB 1.14
Кыргызча

Быйыл Бишкекте дээрлик 100 чакырым жол оңдолду

2025-жылы Бишкекте дээрлик 100 чакырым жол оңдолгон. Бул тууралуу мэрдин орун басары Рамиз Алиев шаардык кеңештин Муниципалдык менчик, жер маселелери, шаар курулушу жана архитектура боюнча туруктуу комиссиясынын жыйынында билдирди.

Анын айтымында, бул борбор калаа үчүн рекорддук көрсөткүч себеби, мурда 30 чакырымды гана камтып келген

«120 чакырымдан ашык жолдорго каржылоо бөлүнгөн, бирок биз быйыл айрым жолдорду оңдоону баштабай коюуну чечтик. Себеби биринчи суукка чейин бүтпөй калуу коркунучу жогору болчу. Бизде дагы эле каражат бар. Бул көчөлөр кийинки жылы сөзсүз түрдө камтылат. 2026-жылга карата да ошондой эле амбициялуу пландарыбыз бар. Негизинен борбордон алыстатылган 100 чакырымдан ашык жолдор», — деди Рамиз Алиев.

Депутат Казыбек Эргешов Свердлов районундагы айрым көчөлөр сапатсыз оңдолгонун белгиледи. Ал жоопкерчиликсиз подрядчыларды кара тизмеге киргизип, кемчиликтерди кайра оңдоого мажбурлоону сунуштады.

Мэрдин орун басары Свердлов районунда 7,5 километрден ашык жол оңдолгонун белгиледи.

«Бүгүнкү күнгө карата эки жол боюнча арыздар түшүп жатат жана начар оңдолгон бөлүктөрүн кайра куруу талабы менен кат жөнөтүлдү. Кийинки жылы, аларды аныктоодо, мөөнөттөрүн сактабаган же аларга каршы арызданган компаниялардын кара тизмесин эске алабыз. Ар бир жолдун үч жылдык кепилдиги бар. Эгерде жаңы кемчилик табылса, кепилдик кайрадан күчүнө кирет», — деп баса белгиледи ал.

Рамиз Алиевдин айтымында, бүгүнкү күнгө чейин шаар боюнча 147 көчөдө жол иштери аяктады (алардын 122си асфальт төшөө, ал эми 25и тротуарларды оңдоо иштерине байланыштуу). Эки көчө бүтпөй калды, кийинки жылга жылдырылды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/354104/
Кароо: 96
Басууга
Теги
Бишкектеги Фучик көчөсүнүн бир бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу эки күн жабылат
Бишкектин Фучик көчөсүндөгү жол оңдоо иштери качан аяктары айтылды
Эртең Бишкектеги Дэн Сяопин проспектисинин бир бөлүгү убактылуу жабылат
Жол оңдоо. Бүгүн Бишкектин Ахунбаев көчөсүнүн бир бөлүгү жабылат
Жол оңдоо иштери. Чүй проспектиси менен Шопоков көчөсүнүн кесилиши жабылды
Транспорт министрлиги Чолпон-Атадагы жаңы жол тротуарлары тууралуу айтып берди
Бишкекте 2-июлдан тарта Лев Толстой көчөсүнүн бир бөлүгү оңдоо иштерине жабылат
Жылуулук трассасын оңдоо. Фрунзе жана Айтматов көчөлөрүнүн кесилиши жабылды
Жол оңдоо. Транспорт министрлигинин жол фондунун бюджети 1 млрд сомго көбөйтүлдү
Бүгүн Бишкекте Жаш Гвардия бульварынын бир бөлүгү унаа кыймылы үчүн ачылат
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин жаңы жылдык башкы балаты 15-декабрда жандырылат Бишкектин жаңы жылдык башкы балаты 15-декабрда жандырылат
Кыргызстанда жамгыр жана кар жаайт.&nbsp;&minus;23&nbsp;градуска чейин суук күтүлөт Кыргызстанда жамгыр жана кар жаайт. −23 градуска чейин суук күтүлөт
Жуманын башында Бишкекте кар жаайт: 8-10 -декабрга карата аба ырайы Жуманын башында Бишкекте кар жаайт: 8-10 -декабрга карата аба ырайы
БШК 12&nbsp;округ боюнча Жогорку Кеңешке ким депутат болорун аныктады. Тизме БШК 12 округ боюнча Жогорку Кеңешке ким депутат болорун аныктады. Тизме
10-декабрь, шаршемби
14:43
Роберт Просинечки Кыргызстандын улуттук курамасынын башкы машыктыруучусу болду Роберт Просинечки Кыргызстандын улуттук курамасынын баш...
14:15
Быйыл Бишкекте дээрлик 100 чакырым жол оңдолду
14:03
Министрлер кабинетинин төрагасы Россияга иш сапары менен барат
13:08
Өлүм жазасын киргизүү. Конституциялык сот бул маселени кароону баштады
12:29
Манасчылардын чыр-чатагын атайын комиссия иликтейт