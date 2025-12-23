15:35
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Кыргызча

Бишкектеги Токтогул жана Киев көчөлөрү кайрадан бир тараптуу болот

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды. Бишкектеги Токтогул жана Киев көчөлөрү кайрадан бир тараптуу болот

Бишкектеги Чүй проспектинин ачылышына байланыштуу, жакынкы күндөрү Ибраимов көчөсүнөн Эркиндик бульварына чейин Киев жана Токтогул көчөлөрүндө бир тараптуу кыймыл калыбына келтирилет. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди.

Бул өзгөртүүлөрдү ишке ашыруу үчүн «Бишкекасфальтсервис» муниципалдык ишканасы бардык зарыл жол белгилерин орнотот.

Муниципалитеттин Транспорт жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү департаменти борбор калаанын тургундарын жана конокторун киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү түшүнүү менен кабыл алууга, жолдордо этият болууга жана жол кыймылынын эрежелерин так сактоого чакырат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/355686/
Кароо: 51
Басууга
Теги
2025-жылы Транспорт министрлиги жолдорду асфальттоо планын ашыра аткарды
Быйыл Бишкекте дээрлик 100 чакырым жол оңдолду
Бишкектеги Фучик көчөсүнүн бир бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу эки күн жабылат
Бишкектин Фучик көчөсүндөгү жол оңдоо иштери качан аяктары айтылды
Эртең Бишкектеги Дэн Сяопин проспектисинин бир бөлүгү убактылуу жабылат
Жол оңдоо. Бүгүн Бишкектин Ахунбаев көчөсүнүн бир бөлүгү жабылат
Жол оңдоо иштери. Чүй проспектиси менен Шопоков көчөсүнүн кесилиши жабылды
Транспорт министрлиги Чолпон-Атадагы жаңы жол тротуарлары тууралуу айтып берди
Бишкекте 2-июлдан тарта Лев Толстой көчөсүнүн бир бөлүгү оңдоо иштерине жабылат
Жылуулук трассасын оңдоо. Фрунзе жана Айтматов көчөлөрүнүн кесилиши жабылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Ош&nbsp;облусунда коррупцияга шектелип дагы алты мамлекеттик кызматкер кармалды Ош облусунда коррупцияга шектелип дагы алты мамлекеттик кызматкер кармалды
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Кыргызстандын Акыйкатчы институтуна жаңы Chevrolet Cobalt унаалары тапшырылды Кыргызстандын Акыйкатчы институтуна жаңы Chevrolet Cobalt унаалары тапшырылды
Ашуулдардагы абал: Каттам бар, чектөө алынды Ашуулдардагы абал: Каттам бар, чектөө алынды
23-декабрь, шейшемби
15:14
Бишкектеги Токтогул жана Киев көчөлөрү кайрадан бир тараптуу болот Бишкектеги Токтогул жана Киев көчөлөрү кайрадан бир тар...
14:49
Бишкекте жаңы 20 мектеп куруу пландалып жатат
14:41
2026-жылы пенсия бир кыйла көбөйүшү мүмкүн
13:29
ЖК комитети Саламаттык сактоо министрлигине Досмамбетовдун талапкерлигин колдоду
13:13
Ысык- Атада терини кайра иштетүүчү завод курулат