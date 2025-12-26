17:27
Кыргызча

27-декабрга карата аба ырайы

Эртең, 27-декабрда түнкүсүн Чүй, Талас, Нарын облустарынын тоо этектеринде жана Жалал-Абад облусунун айрым райондорунда кар жаашы мүмкүн. Күндүз өлкөнүн аймагында жаан-чачын жаабайт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн −2...-7 күндүз −1...+4

Таласта түнкүсүн −4...-9 күндүз −2...+3

Баткенде түнкүсүн −3...+2 күндүз 2...7

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −2...3 күндүз 2...7

Ысык-Көлдө −2...-7 күндүз 0...5

Нарын облусунда түнкүсүн −15...-20 күндүз −2...-7

Бишкек шаарында түнкүсүн −2...-4, күндүз +2...+4 градус болот.
