27-декабрга карата аба ырайы

Эртең, 27-декабрда түнкүсүн Чүй, Талас, Нарын облустарынын тоо этектеринде жана Жалал-Абад облусунун айрым райондорунда кар жаашы мүмкүн. Күндүз өлкөнүн аймагында жаан-чачын жаабайт.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн −2...-7 күндүз −1...+4
Таласта түнкүсүн −4...-9 күндүз −2...+3
Баткенде түнкүсүн −3...+2 күндүз 2...7
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −2...3 күндүз 2...7
Ысык-Көлдө −2...-7 күндүз 0...5
Нарын облусунда түнкүсүн −15...-20 күндүз −2...-7
Бишкек шаарында түнкүсүн −2...-4, күндүз +2...+4 градус болот.