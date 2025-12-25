26-декабрга аба ырайы

Эртең, 26-декабрда түнкүсүн Нарын облусунун айрым райондорунда, Жалал-Абад, Чүй, Талас, Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Күндүз Чүй облусунун көпчүлүк аймактарында, Талас, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда, Жалал-Абад, Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы ыктымал.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн -4…+1 күндүз 0…+5
Таласта түнкүсүн -2…-7 күндүз -1…+4
Баткен облусунда түнкүсүн -4…+1 күндүз 2…7
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -3…+2 күндүз 3…8
Ысык-Көлдө түнкүсүн 0…-5 күндүз 1…6
Нарында түнкүсүн -10…-15 күндүз 0…-5
Бишкекте түнкүсүн 0…-2, күндүз +3…+5 градус болот.