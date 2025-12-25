Бишкекте түнкүсүн бир аз үшүк болушу мүмкүн. 25-28-декабрга карата аба ырайы

Бишкекте жуманын экинчи жарымында түнкүсүн бир аз үшүк болот деп күтүлүүдө. Бул синоптиктердин алдын ала божомолу.
25-декабрда жаан-чачын күтүлбөйт. Температура −4 градус Цельсийге чейин төмөндөйт. Күндүзгү эң жогорку температура 7 градус Цельсийге жетет.
26-декабрда түнкүсүн булуттуу аба ырайы болот, температура −2 градус Цельсийге жетет. Күндүзгү эң жогорку температура 5 градус Цельсийге жетет.
27-декабрда түнкүсүн кар жаашы күтүлүүдө, температура −5 градус Цельсийге жакын болот. Күндүзгү эң жогорку температура жарым-жартылай булуттуу жана 4 градус Цельсий болот.
28-декабрда кар же жамгыр күтүлбөйт. Түнкү эң төмөнкү температура −4 градус Цельсийге чейин болот, күндүзгү эң жогорку температура 6 градус Цельсийге чейин жетет деп күтүлүүдө.