17:33
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Кыргызча

Жаңы жылга карата айыл чарба жарманкеси 26-декабрдан тартып, күн сайын өтөт

24.kg
Фото 24.kg

Кыргыстандын борбору тургундарды жана конокторду ар кандай айыл чарба жарманкелери менен кубантууда. Ар дем алыш күндөрү Раззакова жана Абдымомунов көчөлөрүнүн кесилишиндеги Турдакун Усубалиев аянтында (Эски аянт) жарманке өткөрүлүп, анда өлкөнүн бардык аймактарынан келген айыл чарба азыктары көрсөтүлөт. Жарманке жаңы жыл алдында, 2025-жылдын 26-декабрынан 31-декабрына чейин узартылган график менен өтөт.

Бишкек жарманкесинин куратору жана Кыргызстандын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорлорун ишке ашыруу секторунун башчысы Искак Анарбековдун айтымында, өлкөнүн бардык аймактарынан келген 100дөн ашык фермерлер өз азыктарын сунушташат.

Аянтта ачык микрофону бар атайын сахна орнотулган. Анда каалаган адам өзүнүн чыгармачыл таланттарын көрсөтө алат. Ырдап, бийлеп, күлкүлүү окуяларды айтып берет жана кызыктуу тематикалык лекциялар окулат.

 Жарманке куратору дыйкандар жана сатып алуучулар ден соолукка пайдалуу тамактануу, санитария, агрономия, алдыңкы айыл чарба өстүрүү технологиялары боюнча билим берүүчү долбоорлорду жана программаларды, ошондой эле сууну натыйжалуу пайдалануу боюнча лекцияларды кубануу менен кабыл алаарын кошумчалады.

«Биз дыйкандардын арасында маалымдуулукту жогорулатууну, аларды окутууну жана позитивдүү атмосфера түзүүнү каалайбыз, ошондуктан биз чыгармачыл топторду, ансамблдерди, Кыргызстанда жашаган бардык диаспоралардын өкүлдөрүн, ошондой эле өлкөбүздө аккредитацияланган элчиликтерди чакырабыз», — деп кошумчалады Искак Анарбеков.

Бааларга келсек, өндүрүүчүлөр жарманкеде эң жеткиликтүү бааларды сунуштайт.

Айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү ар жума сайын эң маанилүү азык-түлүк продуктуларынын бааларын көзөмөлдөөгө аракет кылышат. Мисалы, эттин баасы 600 сомдон, картошканын баасы 40 сомдон, ал эми алманын баасы килограммына 20 сомдон башталат, бул өлчөмүнө жана сортуна жараша болот.

 Искак Анарбековдун айтымында, базар аянтынын борборунда кайрымдуулук үчүн атайын дыйкан кутучасы орнотулган. Ар ишемби жана жекшемби күндөрү сатуучулар жана сатып алуучулар каалаган нерсесин сала алышат. Жарманкенин аягында уюштуруучулар палоо даярдап, чогултулган азыктар менен кошо социалдык мекемелерге жеткиришет.

Эске сала кетсек, жарманкенин негизги максаты — баалардын өсүш темпин басаңдатуу, социалдык аярлуу катмарды жеткиликтүү азык-түлүк менен камсыздоо, ата-мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо жана ички рыноктун туруктуулугун камсыз кылуу болуп саналат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/355502/
Кароо: 122
Басууга
Теги
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Кыргызстандагы азык-түлүк жарманкелери 2026-жылдын июнь айына чейин уланат
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Бишкекте 8-9-ноябрда айыл чарба жарманкеси өтөт
Бишкекте «Агротехэкспо-2025» көргөзмөсү жана «Алтын күз» жарманкеси ачылды
Бүгүндөн тарта Бишкекте «Алтын күз» азык-түлүк жарманкеси башталат
Эң көп окулган жаңылыктар
Тумандан улам &laquo;Манас&raquo; аэропортуна келе жаткан 15&nbsp;учак башка шаарларга жөнөтүлдү Тумандан улам «Манас» аэропортуна келе жаткан 15 учак башка шаарларга жөнөтүлдү
Түрк аба жолдору &laquo;Манас&raquo; аэропортуна каттамдардын санын көбөйтөт Түрк аба жолдору «Манас» аэропортуна каттамдардын санын көбөйтөт
Кыргызстан банктарынын активдери 1&nbsp;триллион сомдон ашты Кыргызстан банктарынын активдери 1 триллион сомдон ашты
Дем алыш күндөрү Бишкекте кар жаайбы? 18-21-декабрга карата аба ырайы Дем алыш күндөрү Бишкекте кар жаайбы? 18-21-декабрга карата аба ырайы
22-декабрь, дүйшөмбү
17:30
23-декабрда күтүлгөн аба ырайы 23-декабрда күтүлгөн аба ырайы
17:11
Салык кызматы акциздик салыктар аркылуу бюджетти 19,5 миллиард сомго көбөйттү
16:31
Акыйкатчы мурдагы аткаминердин көп аял алуу боюнча ишин көзөмөлгө алды
16:09
Президенттин Иш башкармалыгынын кирешеси 2020-жылдан бери 30 эсеге өстү
15:59
Жаңы жылга карата айыл чарба жарманкеси 26-декабрдан тартып, күн сайын өтөт