Жаңы жылга карата айыл чарба жарманкеси 26-декабрдан тартып, күн сайын өтөт

Кыргыстандын борбору тургундарды жана конокторду ар кандай айыл чарба жарманкелери менен кубантууда. Ар дем алыш күндөрү Раззакова жана Абдымомунов көчөлөрүнүн кесилишиндеги Турдакун Усубалиев аянтында (Эски аянт) жарманке өткөрүлүп, анда өлкөнүн бардык аймактарынан келген айыл чарба азыктары көрсөтүлөт. Жарманке жаңы жыл алдында, 2025-жылдын 26-декабрынан 31-декабрына чейин узартылган график менен өтөт.
Бишкек жарманкесинин куратору жана Кыргызстандын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорлорун ишке ашыруу секторунун башчысы Искак Анарбековдун айтымында, өлкөнүн бардык аймактарынан келген 100дөн ашык фермерлер өз азыктарын сунушташат.
Аянтта ачык микрофону бар атайын сахна орнотулган. Анда каалаган адам өзүнүн чыгармачыл таланттарын көрсөтө алат. Ырдап, бийлеп, күлкүлүү окуяларды айтып берет жана кызыктуу тематикалык лекциялар окулат.
Жарманке куратору дыйкандар жана сатып алуучулар ден соолукка пайдалуу тамактануу, санитария, агрономия, алдыңкы айыл чарба өстүрүү технологиялары боюнча билим берүүчү долбоорлорду жана программаларды, ошондой эле сууну натыйжалуу пайдалануу боюнча лекцияларды кубануу менен кабыл алаарын кошумчалады.
Бааларга келсек, өндүрүүчүлөр жарманкеде эң жеткиликтүү бааларды сунуштайт.
Айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү ар жума сайын эң маанилүү азык-түлүк продуктуларынын бааларын көзөмөлдөөгө аракет кылышат. Мисалы, эттин баасы 600 сомдон, картошканын баасы 40 сомдон, ал эми алманын баасы килограммына 20 сомдон башталат, бул өлчөмүнө жана сортуна жараша болот.
Искак Анарбековдун айтымында, базар аянтынын борборунда кайрымдуулук үчүн атайын дыйкан кутучасы орнотулган. Ар ишемби жана жекшемби күндөрү сатуучулар жана сатып алуучулар каалаган нерсесин сала алышат. Жарманкенин аягында уюштуруучулар палоо даярдап, чогултулган азыктар менен кошо социалдык мекемелерге жеткиришет.