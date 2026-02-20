11:37
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Кыргызча

Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт

21-22-февралда Бишкек шаарында социалдык маанилүү азык-түлүк товарларын сунуштаган жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн, дыйкандардын жарманкеси өткөрүлөт. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, учурда республика боюнча негизги азык-түлүк продукциялары боюнча эч кандай тартыштык жок, азык түлүк кору жетиштүү. Жарманкелер ички рынокту туруктуу камсыздоону улантуу жана жарандарга сапаттуу азыктарды жеткиликтүү баада сунуштоо максатында уюштурулууда.

Жарманкеде азык-түлүк товарлары шаар тургундарына базар баасынан төмөн баада сунушталууда.

Жарманкенин негизги максаты — баалардын өсүш темпин басаңдатуу, социалдык аярлуу катмарды жеткиликтүү азык-түлүк менен камсыздоо, ата-мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо жана ички рыноктун туруктуулугун камсыз кылуу болуп саналат.

Жарманке төмөнкү даректе өтөт:

Т. Усубалиев аянты;

И. Раззаков жана Абдымомунов проспектилеринин кесилиши;

Эркиндик бульвары (Биринчи май району).

Катышуучунун талаптары:

Азык-түлүктөр жогорку сапатта болушу жана санитардык-гигиеналык стандарттарга жооп бериши керек;

Баалар базар баасынан төмөн болушу керек;

Райондук айыл чарба департаментинен тастыктоо каты талап кылынат.

Кошумча маалымат жана суроолор:

(0312) 66-14-22

0702 70 20 00
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/362845/
Кароо: 107
Басууга
Теги
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Бишкекте 27-31-декабрь күндөрү азык-түлүк жарманкеси өтөт
Жаңы жылга карата айыл чарба жарманкеси 26-декабрдан тартып, күн сайын өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Президенттик шайлоо качан өтөт? Конституциялык соттун жообу Президенттик шайлоо качан өтөт? Конституциялык соттун жообу
Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды? Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды?
U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү
Орозо-2026: Бүгүн биринчиТаравих намазы окулат. Эрежелери Орозо-2026: Бүгүн биринчиТаравих намазы окулат. Эрежелери
20-февраль, жума
11:35
Кыргызстандын эмгек миграциясы боюнча квотасы 52 миңге чейин көбөйтүлдү Кыргызстандын эмгек миграциясы боюнча квотасы 52 миңге...
11:19
Ошто УКТ тобунан 4 килограммдан ашык баңгизат, граната жана курал-жарак алынды
11:05
Бишкекте Дельфий оюндары өтөт: Уюштуруу комитети эмнелерди талкуулады?
10:48
Улгайган адамдын 850 миң сомун алдап кеткен, шектүү кармалды
10:35
Рамазан-2026: Орозо кармоонун эрежелери