14:09
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Кыргызча

Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт

24-25-январда Бишкек шаарында социалдык маанилүү азык-түлүк товарларын сунуштаган жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн, дыйкандардын жарманкеси өткөрүлөт. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, учурда республика боюнча негизги азык-түлүк продукциялары боюнча эч кандай тартыштык жок, азык түлүк кору жетиштүү. Жарманкелер ички рынокту туруктуу камсыздоону улантуу жана жарандарга сапаттуу азыктарды жеткиликтүү баада сунуштоо максатында уюштурулууда.

Жарманкеде азык-түлүк товарлары шаар тургундарына базар баасынан төмөн баада сунушталууда.

Жарманкенин негизги максаты — баалардын өсүш темпин басаңдатуу, социалдык аярлуу катмарды жеткиликтүү азык-түлүк менен камсыздоо, ата-мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо жана ички рыноктун туруктуулугун камсыз кылуу болуп саналат.

Жарманке төмөнкү даректе өтөт:

Т. Усубалиев аянты;

И. Раззаков жана Абдымомунов проспектилеринин кесилиши;

Эркиндик бульвары (Биринчи май району).

Катышуучунун талаптары:

Азык-түлүктөр жогорку сапатта болушу жана санитардык-гигиеналык стандарттарга жооп бериши керек;

Баалар базар баасынан төмөн болушу керек;

Райондук айыл чарба департаментинен тастыктоо каты талап кылынат.

Кошумча маалымат жана суроолор:

(0312) 66-14-22

0702 70 20 00
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359009/
Кароо: 109
Басууга
Теги
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Бишкекте 27-31-декабрь күндөрү азык-түлүк жарманкеси өтөт
Жаңы жылга карата айыл чарба жарманкеси 26-декабрдан тартып, күн сайын өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Кыргызстандагы азык-түлүк жарманкелери 2026-жылдын июнь айына чейин уланат
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек? Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек?
Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды
Орунтаев курулуш адистеринин 500 миң сомго чейин айлыктын чоо-жайын түшүндүрдү Орунтаев курулуш адистеринин 500 миң сомго чейин айлыктын чоо-жайын түшүндүрдү
Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт
23-январь, жума
14:05
Салык кызматы: Транзакция салыгы эки эсе төмөндөп, жаңы ставка 0,1 пайызды түздү Салык кызматы: Транзакция салыгы эки эсе төмөндөп, жаңы...
13:45
Улуттук кардиология борборлорунун жетекчилери дайындалды
13:05
Бишкектеги «Анар-Бак» жаңы конушундагы үйлөр кыш бүткөнчө буздурулбайт
12:36
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
12:10
Пайдалуу кеңеш: Сүттүн акыл-эс жөндөмүнө тийгизген таасири айтылды