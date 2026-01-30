13:37
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт

Дем алыш күндөрү өлкө аймагында жана Бишкек шаарында азык-түлүк жарманкелери уюштурулат. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, учурда республика боюнча негизги азык-түлүк продукциялары боюнча эч кандай тартыштык жок, азык түлүк кору жетиштүү. Жарманкелер ички рынокту туруктуу камсыздоону улантуу жана жарандарга сапаттуу азыктарды жеткиликтүү баада сунуштоо максатында уюштурулууда.

Жарманкеде азык-түлүк товарлары шаар тургундарына базар баасынан төмөн баада сунушталууда.

Жарманкенин негизги максаты — баалардын өсүш темпин басаңдатуу, социалдык аярлуу катмарды жеткиликтүү азык-түлүк менен камсыздоо, ата-мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо жана ички рыноктун туруктуулугун камсыз кылуу болуп саналат.

Жарманке төмөнкү даректе өтөт:

Т. Усубалиев аянты;

И. Раззаков жана Абдымомунов проспектилеринин кесилиши;

Эркиндик бульвары (Биринчи май району).

Катышуучунун талаптары:

Азык-түлүктөр жогорку сапатта болушу жана санитардык-гигиеналык стандарттарга жооп бериши керек;

Баалар базар баасынан төмөн болушу керек;

Райондук айыл чарба департаментинен тастыктоо каты талап кылынат.

Кошумча маалымат жана суроолор:

(0312) 66-14-22

0702 70 20 00
