20-декабрда күтүлгөн аба ырайы

Эртең, 20-декабрга караган түнү Баткен, ЫсыкКөл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал-Абад облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде кар жаайт.

Абанын температурасы:

Чүй облусунда түнкүсүн −3...-8 күндүз −1...+4

Таласта түнкүсүн −3...-8 күндүз −2...+3

Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында түнкүсүн −2...+3 күндүз +2...+7

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн −1...-6 күндүз 0...+5

Нарында түнкүсүн −6...-11 күндүз 0...-5

Бишкекте түнкүсүн −3...-5°, күндүз 1...+3 градус болушу күтүлөт.
