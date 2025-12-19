20-декабрда күтүлгөн аба ырайы

Эртең, 20-декабрга караган түнү Баткен, ЫсыкКөл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал-Абад облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде кар жаайт.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн −3...-8 күндүз −1...+4
Таласта түнкүсүн −3...-8 күндүз −2...+3
Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында түнкүсүн −2...+3 күндүз +2...+7
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн −1...-6 күндүз 0...+5
Нарында түнкүсүн −6...-11 күндүз 0...-5
Бишкекте түнкүсүн −3...-5°, күндүз 1...+3 градус болушу күтүлөт.