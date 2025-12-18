17:43
19-декабрга карата аба ырайы

Эртең, 19-декабрда Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен облусунун айрым жерлеринде кар жаашы күтүлөт. Күндүз Ош, Жалал-Абад, ЫсыкКөл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн −2...-7 күндүз −1...+4

Таласта түнкүсүн −8...-13 күндүз −2...-7

Баткен облусунда түнкүсүн −2...-7 күндүз −1...+4

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −3...+2 күндүз +2...+7

Ысык-Көлдө түнкүсүн −2...+3 күндүз +2...+7

Нарында түнкүсүн 0...-5 күндүз 0...+5

Бишкекте түнкүсүн −3...-5, күндүз +2...+4 градус болот.
