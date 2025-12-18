Дем алыш күндөрү Бишкекте кар жаайбы? 18-21-декабрга карата аба ырайы

Аптанын экинчи жарымында Бишкекте кар жаашы күтүлүүдө. Бул тууралуу синоптиктердин алдын ала божомолунда айтылат.
18-декабрда түнкүсүн кар жаап, температура −2 градус Цельсийге (-2 градус Фаренгейт) чейин төмөндөйт. Күндүз температура +6 градус Цельсийге (-4 градус Фаренгейт) чейин жылыйт, жаан карга айланат деп күтүлүүдө.
19-декабрда түнкүсүн кайрадан кар жаап, температура −5 градус Цельсийге (-5 градус Фаренгейт) чейин төмөндөйт. Күндүз жаан-чачын болбойт, аба +5 градус Цельсийге (-4 градус Фаренгейт) чейин жылыйт.
20-декабрда асман жарым-жартылай булуттуу. Түнкүсүн температура −6 градус Цельсийге (-4 градус Фаренгейт), ал эми күндүзгү температура +4 градус Цельсийге (-3 градус Фаренгейт) жетет деп күтүлүүдө.
21-декабрда кар жаашы мүмкүн. Түнкүсүн температура −4 градус Цельсийге (-4 градус Фаренгейт) жакын болот. Күндүз температура +3 градус Цельсийге (-3 градус Фаренгейтке) чейин жылыйт деп болжолдонууда.