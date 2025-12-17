18:08
18-декабрга карата аба ырайы

Эртең, 18-декабрда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде кар жаайт. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, кар жаайт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн −2...+3, күндуз −1...+4;

Таласта түнкүсүн −3...+2, күндүз −1...+4;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0...+5, күндуз +4...+9;

Ысык-Көлдө түнкүсүн −4...+1, күндүз +2...+7;

Нарында түнкүсүн −5...-10, күндүз −3...+2.

Бишкек шаарында түнкүсүн 0...-2°, күндүз +1...+3° жылуу болот.
