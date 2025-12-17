Ажылык −2026: Зыяратчылар менингит жана сасык тумоого каршы эмдөөдөн өтүшү керек

Фото Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы. Зыяратчылар менингит жана сасык тумоого каршы эмдөөдөн өтүшү керек
Маалыматка ылайык, Кыргызстан боюнча ажыларды эмдөөчү вакцинанын түрү, 4 компоненттүү менингитке каршы вакцина «ACYW 135» жана мезгилдик сасык тумоого каршы «Гриппол» эмдөө (вакцинация, иммунизация) өткөрүү мөөнөтү үстүбүздөгү жылдын 20-декабрынан 31- декабрына чейин өткөрүлөт.
Жарыяланган мөөнөт ичинде эмдөөдөн өтпөй калган ажыга баруучу талапкерлерге виза ачылбай тургандыгын кабарлап, белгиленген мөөнөт ичинде милдеттүү түрдө эмдөөдөн өтүүлөрү зарыл экендиги эскертилди.