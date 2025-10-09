11:49
Кыргызча

Ажылык −2026. Муфтият зыяратчылар арасынан ажылык топтордун жетекчилерин тандайт

Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы ажылык тобунун башчылыгына талапкерлерди каттоо башталганын билдирди.

Каттоо 8-октябрдан 23-октябрга чейин облустук казыяттар тарабынан өткөрүлөт, деп тактады Муфтиат

Алгачкы тестирлөө сынактары 28-октябрда өтүп, андан ийгиликтүү өткөн абитуриенттер 29-октябрда аңгемелешүүдөн өтөт.

Талапкерлерге талаптар:

  • 55 жаштан жогору эмес;
  • Маалыматтык технологияларды эркин билүү;
  • Ажылык учурунда зыярат кылуучу жайлардын диний маанисин билүү;
  • Араб тилин билүү;
  • Уюштуруучулук жөндөмдөрү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346548/
