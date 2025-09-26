12:51
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Кыргызча

Ажылык — 2026: Зыяратчылар өздөрүн электрондук тизмеден текшере алышат

Ажылык сапарына баруу үчүн Элдик банкка (РСК) тиешелүү төлөмдөрүн төлөгөн жарандар боюнча түшүндүрмө берилди. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы билдирди.

Маалыматка ылайык, эми зыяратчылар аймактык операторлорго толук катталып, керектүү документтерди тапшырышы керек. Андан кийин бирдиктүү электрондук тизме түзүлөт. Анда 2026-жылы ажылык сапарга баруу укугу кимге берилгени жана кимдердин кезекте турганы көрсөтүлөт.

Бул маалымат 2025-жылдын 23-сентябрь күнү Элдик банкка (РСК) тиешелүү төлөмдөрүн төлөгөн жарандарга гана тиешелүү экени баса белгиленет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345013/
Кароо: 118
Басууга
Теги
Ажылык — 2025. Зыяратчыларды Flyadeal жана Jazeera Airways тейлейт
Ажылык −2025. Зыяратчыларды эмдөөгө дарылар менен камсыздоого сынак жарыяланды
Ажылык — 2025: Зыяратчыларды каттоо 7-октябрда башталат
Ажылык −2025: Сауд Арабия Кыргызстанга 6 060 квота бөлдү
Сауд Арабияда ажылык учурунда каза болгондордун саны 900дөн ашканы айтылды
Муфтият ажылыкка кеткен кыргызстандыктар боюнча маалымат берди
Муфтият ажылыкка катталгандарды COVID-19 илдетине каршы эмдөөдөн өтүүгө чакырат
Мурдакы муфтий Максат ажы Токтомушев кармалды
Сауд Арабиясы чек арасын ачып, кичи ажылык зыяратка уруксат берди
Ажылыкка төлөмдөрдү кабыл алуу 20-апрелге чейин узартылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36&nbsp;жыл Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36 жыл
Баткен облусунда жер титирөө катталды Баткен облусунда жер титирөө катталды
Бишкекте жыл башынан бери 18&nbsp;миңге жакын &laquo;акылдуу&raquo; эсептегич орнотулду Бишкекте жыл башынан бери 18 миңге жакын «акылдуу» эсептегич орнотулду
Бишкек &laquo;Интервидение-2025&raquo; сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды Бишкек «Интервидение-2025» сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды
26-сентябрь, жума
12:48
Бишкекте кош бойлуу аял патрулдук унаада төрөдү Бишкекте кош бойлуу аял патрулдук унаада төрөдү
12:35
ФИФА 2026-жылкы Дүйнө чемпионатынын расмий тумарларын тандады
12:26
Бишкектин Турусбеков көчөсү жарым-жартылай жабылды. Себеби
12:19
Кыргызстандан малды экспорттоого салынган тыюу узартылды
11:46
Айсулуу Тыныбекова Дүйнөлүк күрөш уюмунун спортчулар комиссиясынын мүчөсү болду