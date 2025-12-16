17-декабрда күтүлгөн аба ырайы

Эртең, 17-декабрда күндүз Чүй, Талас, Жалал-Абад, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Ысык-Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн −4...+1 күндүз +5...+10
Таласта түнкүсүн −8...-13 күндүз 0...-5
Баткенде түнкүсүн 0...-5 күндүз 1...+6
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −1...+4 күндүз +5...+10
Ысык-Көлдө түнкүсүн −1...+4 күндүз +6...+11
Нарында түнкүсүн −4...+1 күндүз +3...+8
Бишкекте түнкүсүн −1...+1 күндүз +8...+10° болушу күтүлөт.