Кыргызча

16-декабрга карата аба ырайы

Эртең, 16-декабрга караган түнү Нарын облусунун айрым жерлеринде, Жалал-Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт. Күндүз жаан-чачын күтүлбөйт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн 0...-5 күндүз +4...+9

Таласта түнкүсүн 0...-5 күндүз +4...+9

Баткен облусунда түнкүсүн −3...+2 күндүз +5...+10

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −3...+2 күндүз +5...+10

Ысык-Көлдө түнкүсүн 0...-5 күндүз 1...+6

Нарында түнкүсүн −9...-14 күндүз −3...+2

Бишкекте түнкүсүн −1...-3°, күндүз +6...+8° болот.
