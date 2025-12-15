16-декабрга карата аба ырайы

Эртең, 16-декабрга караган түнү Нарын облусунун айрым жерлеринде, Жалал-Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт. Күндүз жаан-чачын күтүлбөйт.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн 0...-5 күндүз +4...+9
Таласта түнкүсүн 0...-5 күндүз +4...+9
Баткен облусунда түнкүсүн −3...+2 күндүз +5...+10
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −3...+2 күндүз +5...+10
Ысык-Көлдө түнкүсүн 0...-5 күндүз 1...+6
Нарында түнкүсүн −9...-14 күндүз −3...+2
Бишкекте түнкүсүн −1...-3°, күндүз +6...+8° болот.