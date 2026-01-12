10:21
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Кыргызча

Башаламандыктар уланууда: Иран бийлиги өз тарапкерлерин көчөгө чыгууга чакырды

Ирандын президенти Масуд Пезешкиан телекөрсөтүү аркылуу элге кайрылуу жасады. Ал жарандарды «радикалдардын нааразычылык акциясынын катышуучуларынын талаптарын бурмалоосуна жол бербөө» үчүн көчөгө чыгууга чакырды.

Al Mayadeen TV телеканалынын маалыматы боюнча, өлкө лидери нааразылык акциялары үчүн АКШ менен Израилди күнөөлөп, алар Иранды туруксуздаштырууга аракет кылып жатат деп эсептейт.

Ошол эле учурда Масуд Пезешкиан бийлик нааразычылык акцияларынын катышуучуларынын баштапкы талаптарын аткаруу үчүн экономикалык реформаларды улантаарын белгиледи. Ал ошондой эле жаштарды башаламандыкка катышпоого чакырды жана эл мечиттерге кол салууларга катышкандарды кабыл албай турганын белгиледи.

Жергиликтүү HRANA адам укуктары уюмунун маалыматы боюнча, Ирандагы нааразычылык акцияларынын натыйжасында кеминде 544 адам каза болгон. Алардын арасында 483 нааразычылык акциясынын катышуучусу, 47 аскер же укук коргоо органынын кызматкери, бир кызматкер, сегиз жашы жете элек бала жана нааразычылык акцияларына катышпаган беш жаран бар.

HRANA кошумча 579 адамдын өлүмү тууралуу маалыматы бар экенин баса белгилейт, бирок бул маалыматты тастыктоо керек.

Уюмдун акыркы маалыматтарына ылайык, Иран боюнча 186 шаардын (31 провинция) 585 жеринде нааразычылык акциялары катталып, кармалгандардын саны 10 000ден ашты.

Эскерте кетсек, өлкөдө интернет кызматы 80 сааттан ашык убакыттан бери иштебей турат. Экономикалык кризис жана жергиликтүү валютанын девальвациясынан улам пайда болгон массалык нааразычылык акциялары 2025-жылдын декабрь айынын аягынан бери уланып келет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357458/
Кароо: 25
Басууга
Теги
ИИМ: Массалык башаламандыктарды козуткан деген шектүү кармалды
Октябрдагы башаламандык боюнча 5 кылмыш иши козголду
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкекте бир аз&nbsp;күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы Бишкекте бир аз күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы
Улуттук статистика комитети: 2025-жылга карата өлкөнүн орточо айлыгы айтылды Улуттук статистика комитети: 2025-жылга карата өлкөнүн орточо айлыгы айтылды
Футболдогу сары жана кызыл карточкалар кандайча пайда болгон? Футболдогу сары жана кызыл карточкалар кандайча пайда болгон?
Азия Кубогу U-23: Бүгүн Кыргызстан курама командасы Иордания менен беттешет Азия Кубогу U-23: Бүгүн Кыргызстан курама командасы Иордания менен беттешет
12-январь, дүйшөмбү
10:15
Башаламандыктар уланууда: Иран бийлиги өз тарапкерлерин көчөгө чыгууга чакырды Башаламандыктар уланууда: Иран бийлиги өз тарапкерлерин...
09:39
Бүгүнкү доллардын курсу
09:16
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды
09:05
Бишкекте 1-апрелге чейин «Арсенал» алдын алуу иш-чаралары өткөрүлөт
08:30
Азия Кубогу U-23: Бүгүн Кыргызстан курама командасы Иордания менен беттешет
7-январь, шаршемби
18:08
Карылар үйүндөгү өрт. ӨКМнин кызматкери ооруканага жаткырылды
17:54
Валерий Березовский «Абдыш-Ата» футбол клубунун башкы машыктыруучусу болду