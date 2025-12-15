09:32
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Кыргызча

Түнкүсүн Бишкекте кар жаап, үшүк жүрүшү мүмкүн. 15-17-декабрга карата аба ырайы

Синоптиктер жуманын башында Бишкекте жамгыр жана кар жаай турганын божомолдоп жатышат.

15-декабрда түнкүсүн кар жана үшүк −2 градус Цельсийге чейин төмөндөйт деп күтүлүүдө. Күндүз жамгыр карга айланат деп болжолдонууда, температура +3 градус Цельсийге чейин жетет.

16-декабрда асман жарым-жартылай булуттуу болот деп күтүлүүдө. Түнкүсүн температура −4 градус Цельсийге чейин жетип, күндүз +9 градус Цельсийге чейин көтөрүлөт.

17-декабрда түнкүсүн абанын температурасы кургак болот, температура −1 градус Цельсийге чейин жетет, ал эми күндүз жамгыр жаашы мүмкүн, температура +8 градус Цельсийге чейин жетет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/354550/
Кароо: 63
Басууга
Теги
13-декабрга карата аба ырайы
12-декабрга карата аба ырайы
Дем алыш күндөрү бишкектиктерди эмне күтөт? 11-14-декабрга карата аба ырайы
11-декабрга карата аба ырайы
10-декабрга карата аба ырайы
9-декабрга карата аба ырайы
Жуманын башында Бишкекте кар жаайт: 8-10 -декабрга карата аба ырайы
Кыргызстанда жамгыр жана кар жаайт. −23 градуска чейин суук күтүлөт
6-декабрга карата аба ырайы
5-декабрга карата аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
Каныбек Иманалиев: Чынгыз Айтматовдун он&nbsp;эки керемети Каныбек Иманалиев: Чынгыз Айтматовдун он эки керемети
Time журналы жасалма интеллекттин түзүүчүлөрүн &quot;Жылдын адамы&quot;атады Time журналы жасалма интеллекттин түзүүчүлөрүн "Жылдын адамы"атады
12-декабрга карата аба ырайы 12-декабрга карата аба ырайы
Келерки жылдан баштап&nbsp;ЖК депутаттары манжа издери менен катталып, добуш беришет Келерки жылдан баштап ЖК депутаттары манжа издери менен катталып, добуш беришет
15-декабрь, дүйшөмбү
09:30
Кыргызстанда «Кара-кыргыз» аттуу жаңы тарыхый сериал көрсөтүлө баштайт Кыргызстанда «Кара-кыргыз» аттуу жаңы тарыхый сериал кө...
09:00
Түнкүсүн Бишкекте кар жаап, үшүк жүрүшү мүмкүн. 15-17-декабрга карата аба ырайы
08:36
Дарегиңизди текшериңиз: Бишкектин чоң аймагында муздак суу болбойт
08:30
Бүгүн Бишкек шаарында жаңы жылдык башкы балаты жандырылат
08:00
«Барселона» футбол клубу 10 миллиард еврого сатылабы?
12-декабрь, жума
17:30
13-декабрга карата аба ырайы
17:05
Адабият күнүндө «Алтын калем» адабий сыйлыгы тапшырылды
16:30
Ош шаарында залкар акын Алишер Навоинин айкели ачылды
16:05
Камчыбек Ташиев Баткен районундагы Достук айылын текшерди