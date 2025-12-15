Түнкүсүн Бишкекте кар жаап, үшүк жүрүшү мүмкүн. 15-17-декабрга карата аба ырайы

Синоптиктер жуманын башында Бишкекте жамгыр жана кар жаай турганын божомолдоп жатышат.
15-декабрда түнкүсүн кар жана үшүк −2 градус Цельсийге чейин төмөндөйт деп күтүлүүдө. Күндүз жамгыр карга айланат деп болжолдонууда, температура +3 градус Цельсийге чейин жетет.
16-декабрда асман жарым-жартылай булуттуу болот деп күтүлүүдө. Түнкүсүн температура −4 градус Цельсийге чейин жетип, күндүз +9 градус Цельсийге чейин көтөрүлөт.
17-декабрда түнкүсүн абанын температурасы кургак болот, температура −1 градус Цельсийге чейин жетет, ал эми күндүз жамгыр жаашы мүмкүн, температура +8 градус Цельсийге чейин жетет.